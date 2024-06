Hamster kombat günlük şifre (12 Haziran)! Hamster kombat nedir, ne işe yarar? 12 Haziran hamster kombat mors kodu

Hamster Kombat günlük kombo 12 Haziran şifresi belli oldu. Binlerce kullanıcının odak noktası olan Hamster Kombat günlük şifre belli her gün saat 22.00’da belirleniyor. Binance desteğiyle oynanan Hamster Kombat sürekli güncelleniyor.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 12 HAZİRAN

12 Haziran Hamster Kombat günlük şifre “HAMSTER” Şifreler her gün yenileniyor. Khomyak yeni şifre 11-12 Haziran HAMSTER oldu. Her gün saat 22:00’da güncellenen şifre kombinasyonu günün kelimesini doğru girip Mors alfabesini çözen kullanıcılar 1 jeton kazanıyor. Hamster Kombat her gün için yeni şifre belirliyor. Doğru kelimeyi oluşturmak için dokunuş kombinasyonu veriliyor.

HAMSTER KOMBAT MORS KODU

H ••••

A •-

M – –

S •••

T-

E•

R •-•

HAMSTER KOMBAT NEDİR, NE İŞE YARAR?

Binance desteğiyle Telegram üzerinden oynanan Hamster Kombat oyunu kullanıcılara kripto para kazanma fırsatı sunuyor. Yenilikçi bir oyun olan Hamster Kombat kart koleksiyonu ve savaş mekaniklerini bir araya getirerek kullanıcılara özel oyun deneyimi sunuyor.