GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari'de 50 yıllık dönem bitti: İlçe esnafı için hizmete başladı
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de 50 yıllık dönem bitti: İlçe esnafı için hizmete başladı

Hakkari'de 50 yıllık dönem bitti: İlçe esnafı için hizmete başladı

16.08.2025 - 15:27Güncellenme Tarihi:
Hakkari'de 50 yıllık dönem bitti: İlçe esnafı için hizmete başladı

Hakkari’nin Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, ilçe esnafı için önemli bir yeniliğe imza attı.

Haberin Devamı

Yüksekova ilçesinde 50 yıldır elle ve rulo ile yapılan plaka boyama işleminin yerini, yeni alınan plaka boyama makinesi aldı. Bu hizmet, özellikle galerici esnafı ve vatandaşların yoğun talebi üzerine hizmete sunuldu.

İLGİLİ HABER

Van'da ikinci el oto pazarında satıcı var alıcı yok!
Van'da ikinci el oto pazarında satıcı var alıcı yok!

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, Yönetim Kurulu Üyeleri Cihan Özelçi ve İslam Onan ile birlikte Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti. Ziyarette, Yüksekova'daki taşımalı eğitim servisçileri, taksiciler, minibüsçüler, nakliyeciler, galericiler ve kamyoncular dahil olmak üzere tüm esnafın karşılaştığı sorunlar masaya yatırılarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Hakkaride 50 yıllık dönem bitti: İlçe esnafı için hizmete başladı

Başkan Durna, "Yeni plaka boyama makinemizle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız. Odamızdaki eksik hizmetleri gidermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz" dedi. Yeni makinenin, oda hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

Güncel Haberler

Kilogramı yarım milyon TL! Dünyanın en nadide baharatı yeniden ekildi! Tarihi hasat başladı
#Ekonomi

Kilogramı yarım milyon TL! Dünyanın en nadide baharatı yeniden ekildi! Tarihi hasat başladı

Hakkari'de 50 yıllık dönem bitti: İlçe esnafı için hizmete başladı
#Gündem

Hakkari'de 50 yıllık dönem bitti: İlçe esnafı için hizmete başladı

Çorumlu kadın girişimci hayata geçirdi eski lokantayı dönüştürdü, gelin ve damatların yeni adresi oldu
#Gündem

Çorumlu kadın girişimci hayata geçirdi eski lokantayı dönüştürdü, gelin ve damatların yeni adresi oldu