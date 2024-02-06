Kuvars grubu iÃ§inde yer alan taÅŸlardan birisi olan GÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±nÄ±n diÄŸer ismi ise, Sunstone olarak bilinir. Bu taÅŸÄ±n kullanÄ±mÄ± ise, Ã§ok eski Ã§aÄŸlara kadar uzanÄ±r. Viking dÃ¶nemine ait olan antik kalÄ±ntÄ±larda ise, gÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±na rastlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kuvars grubunda daha Ã§ok opak bir durumda bulunan turuncu ve kahverengi ateÅŸ gibi rengi olan Ã¶zel bir taÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda da yaÅŸama sevincini sembolize eder.

GÃ¼neÅŸ TaÅŸÄ±; ateÅŸ rengi, parlak turuncu, portakal rengi, kÄ±rmÄ±zÄ±, kahverengi, yeÅŸil, sarÄ± renklerde magmatik, gri ve pegmatitik kayaÃ§lar ile birlikte bulunur. Saydam ve yarÄ± saydam halde bulunabilen Ã§ok Ã¶zel bir taÅŸtÄ±r.

BazÄ±larÄ±nda metalik Ä±ÅŸÄ±ltÄ±larÄ± da vardÄ±r. Bunun nedeni ise iÃ§indeki hematit, bakÄ±r ve goetitâ€™tir. Triklinik kristal sistemine sahip olarak bilinir. GÃ¶rÃ¼nÃ¼m olarak da feldspat mineraline benzese bile yapÄ± itibari ile diÄŸerlerinden farklÄ±dÄ±r.

GÃ¼neÅŸ TaÅŸÄ± (Sunstone), yaÅŸama gÃ¼cÃ¼nÃ¼ temsil eder. AynÄ± zamanda da Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k taÅŸÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda bu taÅŸlar, saÄŸlÄ±k ve enerji verir. AytaÅŸÄ± ile birlikte kullanÄ±lÄ±rsa enerjileri Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de dengelenir ve etkileri de artar. Bir nevi GÃ¼neÅŸ taÅŸÄ± AytaÅŸÄ± â€˜Yinâ€™ ve â€˜Yangâ€™dir.

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GÃ¼neÅŸ TaÅŸÄ±nÄ±n, yaÅŸama sevinci oldukÃ§a yÃ¼kseltir, iyi huylarÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±r ve sezgileri gÃ¼Ã§lendirir. Ruhsal bakÄ±mdan kiÅŸinin beslenmesine yardÄ±mcÄ± olur. BaÅŸta kalp Ã§akrasÄ± ve kÃ¶kler olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n Ã§akralar Ã¼zerinde oldukÃ§a etkilidir. Ã‡akralarÄ± olabildiÄŸince temizler. Sunstone tÃ¼m burÃ§lar tarafÄ±ndan da rahat bir ÅŸekilde kullanÄ±labilir.

GÃ¼neÅŸ TaÅŸÄ±nÄ±n En Bilinen FaydalarÄ±

GÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±, sevgiden yoksun olan kiÅŸileri sevgi dolu bir hale dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼r.

Liderlik taÅŸÄ± olarak da bilinen gÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±, stres ve korku gibi olumsuz duygularÄ± da yok eder.

GÃ¼neÅŸ taÅŸÄ± kiÅŸinin kendine karÅŸÄ± olan Ã¶z gÃ¼venini Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de arttÄ±rÄ±r.

BastÄ±rÄ±lan duygularÄ± serbest bÄ±rakmayÄ± saÄŸlayan gÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±, aynÄ± zamanda aurayÄ± gÃ¼Ã§lendirir.

Bereketi ve aÅŸkÄ± getiren gÃ¼neÅŸ taÅŸÄ± sevgiyi arttÄ±rÄ±r.

BastÄ±rÄ±lan duygularÄ± serbest bÄ±rakmayÄ± amaÃ§layan gÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±, aurayÄ± gÃ¼Ã§lendirir.

GÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±, genellikle Ã¼mitsizlik ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k gibi durumlarÄ± da ortadan kaldÄ±rÄ±r.

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Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼leri doÄŸru bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran gÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±, sakral Ã§akranÄ±n geliÅŸmesinde Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de etkilidir.

Åžans taÅŸÄ± ismi ile de bilinen gÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±, kiÅŸinin talihini aÃ§maya yardÄ±mcÄ± olur.

GÃ¼neÅŸ taÅŸÄ±, uyku sÄ±rasÄ±nda kabus gÃ¶rmeyi de Ã¶nler.

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