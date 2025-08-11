Gümüşhane Üniversitesi personel alımı: Gümüşhane Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak (2025)
Gümüşhane Üniversitesi, 2025 yılı için yayınladığı ilanla öğretim üyesi kadrolarına toplam 30 personel alımı yapacaklarını açıkladı.
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alım duyurusu
Gümüşhane Üniversitesi, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca öğretim üyesi kadrolarına atama yapacak. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
Genel şartlar
- İlgili fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak. (Yurt dışı diplomaların YÖK denkliği onaylanmış olmalı.)
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamak.
- Üniversitenin web sitesinde yayımlanan "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde belirtilen kriterleri karşılamak.
Başvuru şekli ve gerekli belgeler
Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Posta yoluyla yapılan başvurularda yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacak.
Profesör ve doçent kadroları için başvuru
Başvuru yeri: Personel Daire Başkanlığı
İstenen belgeler:
- "Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçesi. (Başvurulan anabilim dalı belirtilmelidir.)
- 2 adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı örneği
- Onaylı lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri
- Onaylı Doçentlik belgesi
- Dil belgesi
- Özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlar
- Halen bir kurumda çalışanlar için hizmet belgesi
Dosya hazırlığı:
Tüm belgeleri içeren 1 adet fiziki arşiv dosyası.
Ayrıca jüri değerlendirmesi için belgelerin PDF formatında bulunduğu CD, DVD veya harici bellek ortamında:
- Profesörler için 6 adet
- Doçentler için 4 adet başvuru dosyası sunulmalıdır. Aday, sayısal ortamdaki belgelerin doğruluğundan sorumludur.
Doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru
Başvuru yeri: İlgili birim (Fakülte veya Yüksekokul)
İstenen belgeler:
- "Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçesi. (Başvurulan anabilim dalı belirtilmelidir.)
- 2 adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı örneği
- Onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgeleri
- YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğer bir puan alındığını gösteren dil belgesi.
- Özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlar
- Halen bir kurumda çalışanlar için hizmet belgesi
Dosya hazırlığı:
- Tüm belgeleri içeren 1 adet fiziki arşiv dosyası.
- Ayrıca, jüri değerlendirmesi için belgelerin PDF formatında bulunduğu CD, DVD veya harici bellek ortamında 4 adet başvuru dosyası sunulmalıdır. Aday, sayısal ortamdaki belgelerin doğruluğundan sorumludur.
Bu bilgiler dışında bazı önemli notlar olarak şu bilgiler yer alıyor:
- Tüm adayların, üniversitenin web sayfasındaki "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ni ve ekindeki Atama Bilgi Formunu dikkatle incelemesi gerekiyor.
- Başvuru belgelerinin eksiksiz ve yönergede belirtilen şekilde sunulması zorunludur.
- Başvuru koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların atamaları yapılmaz ve başvuruları iptal edilir.