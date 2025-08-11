Gümüşhane Üniversitesi personel alımı: Gümüşhane Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak (2025)

Haberin Devamı

Gümüşhane Üniversitesi, 2025 yılı için yayınladığı ilanla öğretim üyesi kadrolarına toplam 30 personel alımı yapacaklarını açıkladı.

Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alım duyurusu

Gümüşhane Üniversitesi, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca öğretim üyesi kadrolarına atama yapacak. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Genel şartlar

İlgili fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak. (Yurt dışı diplomaların YÖK denkliği onaylanmış olmalı.)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamak.

Üniversitenin web sitesinde yayımlanan "Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde belirtilen kriterleri karşılamak.

Başvuru şekli ve gerekli belgeler

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılmalıdır. Posta yoluyla yapılan başvurularda yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacak.

Profesör ve doçent kadroları için başvuru

Başvuru yeri: Personel Daire Başkanlığı

İstenen belgeler:

"Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçesi. (Başvurulan anabilim dalı belirtilmelidir.)

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı örneği

Onaylı lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri

Onaylı Doçentlik belgesi

Dil belgesi

Özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlar

Halen bir kurumda çalışanlar için hizmet belgesi

Dosya hazırlığı:

Tüm belgeleri içeren 1 adet fiziki arşiv dosyası.

Ayrıca jüri değerlendirmesi için belgelerin PDF formatında bulunduğu CD, DVD veya harici bellek ortamında:

Profesörler için 6 adet

Doçentler için 4 adet başvuru dosyası sunulmalıdır. Aday, sayısal ortamdaki belgelerin doğruluğundan sorumludur.

Doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru

Başvuru yeri: İlgili birim (Fakülte veya Yüksekokul)

İstenen belgeler:

"Akademik Kadro Başvuru Formu Öğretim Üyesi" dilekçesi. (Başvurulan anabilim dalı belirtilmelidir.)

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı örneği

Onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgeleri

YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğer bir puan alındığını gösteren dil belgesi.

Özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlar

Halen bir kurumda çalışanlar için hizmet belgesi

Dosya hazırlığı:

Tüm belgeleri içeren 1 adet fiziki arşiv dosyası.

Ayrıca, jüri değerlendirmesi için belgelerin PDF formatında bulunduğu CD, DVD veya harici bellek ortamında 4 adet başvuru dosyası sunulmalıdır. Aday, sayısal ortamdaki belgelerin doğruluğundan sorumludur.

Bu bilgiler dışında bazı önemli notlar olarak şu bilgiler yer alıyor: