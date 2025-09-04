GSS tescil ve prim sisteminde kaydınız bulunmamaktadır ne demek?

Haberin Devamı

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu sorgulaması yapıldığında karşılaşılan "GSS tescil ve prim sisteminde kaydınız bulunmamaktadır" ifadesi, birçok vatandaş için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu durum, kişinin GSS kapsamında herhangi bir kaydının olmadığını ve dolayısıyla bir prim borcunun da bulunmadığını gösterir. Özellikle herhangi bir sigortalı işte çalışmayan veya öğrenim hayatı yeni bitmiş kişiler, bu ibareyle sıkça karşılaşabilirler. Bu, temel olarak sisteme hiç giriş yapılmadığı için doğal olarak bir tescilin ve buna bağlı olarak da bir borcun oluşmadığı anlamına geliyor.

GSS nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak amacıyla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile hayata geçirilmiş bir sistemdir. Bu sistemin temel amacı, herhangi bir sosyal güvencesi (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi) olmayan kişilerin de sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına almak. Ücretli veya maaşlı olarak bir iş yerinde çalışanların, devlet memurlarının ve kendi adına bağımsız çalışanların sahip olduğu sigorta da GSS kapsamında kabul edilir. Bu sayede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının sağlık hizmetlerinden yararlanması hedeflenir.

"GSS tescil ve prim sisteminde kaydınız bulunmamaktadır" ifadesi, e-Devlet veya ilgili SGK ekranlarında yapılan sorgulama sonucunda karşınıza çıkıyorsa, bu durum sizin adınıza Genel Sağlık Sigortası tescilinin yapılmadığını belirtir. Kısacası, sistemde adınıza açılmış bir GSS kaydı yoktur. Bu durumun birkaç farklı anlamı olabilir:

Haberin Devamı

Herhangi bir kapsamda sigortalı olmamanız: Eğer sigortalı bir işte çalışmıyorsanız, kendi adınıza bir iş yeriniz yoksa veya öğrenci değilseniz ve GSS primini ödemek için bir başvuruda bulunmadıysanız, sistemde kaydınızın olmaması normaldir.

Eğer sigortalı bir işte çalışmıyorsanız, kendi adınıza bir iş yeriniz yoksa veya öğrenci değilseniz ve GSS primini ödemek için bir başvuruda bulunmadıysanız, sistemde kaydınızın olmaması normaldir. Borcunuzun olmaması: Tescil kaydı bulunmadığı için doğal olarak ödenmesi gereken bir prim borcu da oluşmamıştır. Bu ifade, GSS borcunuzun olmadığı anlamına gelir.

Bu ibareyle karşılaşan kişilerin, eğer gelir testi yaptırmaları gerekiyorsa veya sağlık hizmetlerinden faydalanmak istiyorsa, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak GSS tescillerini başlatmaları gerekiyor.