Girişimci kadın, ailesiyle birlikte bu işe girdi! Şimdi siparişlere yetişmekte zorlanıyor

Ankara'da yaşayan ve eşi emekli olduktan sonra memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek köyüne gelen Zeynep Güven (53), kendilerine ait bahçede organik ürünler yetiştirmeye başladı. İlk defa, Çermik biberinden reçel yapan girişimci ve üretici Güven'in reçeli dilden dile dolaşarak büyük bir kitleye ulaştı. Acı ve tatlıyı birleştirerek ilginç bir lezzet ortaya çıkartan girişimci kadının hedefi bu reçelin patentini alarak, seri üretime geçmek.

Güven, reçeline rağbetin oldukça yüksek olduğunu, taleplere yetişmek konusunda zorlandığını dile getirdi. Çermik biberi reçeli dışında, kendi bahçesinde organik olarak incir, kabak, kayısı, hürüm dutu reçelleri, domates salçası, biber ve patlıcan kurutması da ürettiğini belirten Güven, bir iş kadını olarak ürünlerini, Türkiye'nin 81 iline pazarladığını söyledi. Güven, eşi ve çocuklarından da destek alığını daha farklı ürünler üreterek, Türkiye'nin üretimine katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.