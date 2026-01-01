Giresun'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Giresun'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Giresun genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il merkezi ve ilçelerde eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler ve bölgede devam eden olumsuz hava koşulları üzerine Giresun Valiliği, kar yağışının en yoğun hissedildiği ve ulaşım ağının olumsuz etkilendiği Doğankent, Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde, tüm eğitim kademelerinde 2 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

Giresun İl Merkezi ve sahil bandında yer alan diğer ilçelerde ise eğitim faaliyetleri bölge bazlı olarak planlandı: İl merkezindeki okullarda eğitim devam ederken; merkeze bağlı belde ve köy okullarının tamamı tatil edildi. Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Piraziz, Görele, Tirebolu ve Keşap ilçelerinde merkez okulları açık kalacak, ancak tüm köy ve belde okullarında eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, okulların açık olduğu merkezlerde taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına bir düzenleme yapıldı. Buna göre; Giresun Merkez dahil olmak üzere, köy okullarının tatil edildiği tüm ilçelerde, ilçe merkezlerine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.