Gazzeli çocuklar için yaptılar: Niğdeli kadınlardan örnek hareket!

Proje çerçevesinde, Halk Eğitim Merkezi'ndeki gönüllü kursiyerler tarafından dikilen binlerce kıyafet, Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere hazırlanıyor. Bin adet kıyafet hedefiyle hayata geçirilen proje büyük bir dayanışma örneğine dönüştü ve binlerce kıyafet 2 ay sürecek projenin ilk haftalarında tamamlandı. Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen kursiyerler, Gazze'de yaşayan 4 ile 14 yaş arasındaki çocuklar için dikiş makinelerinin başına geçiyor, çocukların barış içinde giymelerini temenni ettikleri kıyafetleri dikiyor.

Moda Tasarım Teknolojisi Öğretmeni Ayşe Özdemir, projeye yoğun ilgi olduğunu belirterek, "4 ile 14 yaş arası çocuklar için kıyafet dikiyoruz. Normalde gelemeyen kursiyerler bile bu projede yer almak istedi. Eli iğne tutan dikiş yaptı, yapamayanlar ütü ve paketleme işleriyle destek oldu. Hatta bir tabak kek, bir tepsi börek getirenler oldu. Bu yaz sıcağında gönüllü olarak gelen kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu kıyafetleri barış içinde giyerler" dedi. Kursiyerlerden İnci Kısılcı ise Gazze için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Televizyonda izleyip üzülüyorduk. Bir çocuğun yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bize" diye konuştu. Zahide Tüdeş de; "Hep dua ediyorduk ama elimizden bir şey gelmiyordu. Bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ediyorum" dedi.





Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, projenin gördüğü desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek; "Başlangıçta bin adet kıyafet hedeflemiştik. Ancak vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde Konya'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan kumaş bağışları geldi. Bir hafta içinde Halk Eğitim Merkezi kumaşla doldu. Binlerce kıyafeti toplayıp sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Gazze'deki çocuklarımıza ulaştıracağız" dedi.



Proje kapsamında hazırlanan kıyafetlerin Gazze'de yaşayan çocuklar için Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı ile kısa süre içinde yola çıkarılması planlanıyor.