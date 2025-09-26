Evlendikten sonra kimlik ve pasaport değiştirme süresi nedir?

Haberin Devamı

Evlilik, hayattaki en önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte, kimlik ve pasaport gibi resmi belgelerde güncelleme yapılmasını gerektiren bir süreci de beraberinde getiren bir durum. Özellikle soyadı değişikliği durumunda veya yurt dışı seyahat planları yaparken, kimlik kartınız ile pasaportunuzdaki bilgilerin tutarlı olması yasal bir zorunluluk. Bu belgeleri yenilemek için kanunen belirlenmiş katı bir son tarih olmasa da, resmi işlemlerde ve seyahatlerde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına bu değişikliklerin vakit kaybetmeden yapılması önemli.

Evlendikten sonra kimlik değiştirme süresi nedir?

Evlilik sonrası kimlik kartı değişikliği için belirlenmiş yasal bir son tarih bulunmuyor. Ancak resmi işlemlerde herhangi bir tutarsızlık yaşamamak için bu işlemin makul bir süre içinde yapılması öneriliyor.

Kimlik yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesi üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alabilirsiniz. Bununla birlikte randevusuz olarak doğrudan ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak da kimliğinizi yenilemeniz mümkün.

Yeni kimlik kartlarında medeni durum bilgisi yer almıyor ve 28 Ocak 2024'te yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca kadınların eşlerinin soyadını alma zorunluluğu bulunmuyor. Bu nedenle, değişiklik yalnızca beyanınıza bağlı olarak soyadı hanesinde gerçekleşecek.

Evlendikten sonra pasaport değiştirme süresi nedir?

Tıpkı kimlik değişiminde olduğu gibi, evlilik sonrası pasaport yenileme işlemi için de net bir yasal süre sınırı bulunmuyor. Ancak pasaport, 403 Sayılı Vatandaşlık Kanunu uyarınca bir kimlik belgesi olarak kabul edildiğinden dolayı, üzerindeki bilgilerin güncel kimlik kartınızla birebir aynı olması yasal bir gerekli.

Özellikle yurt dışına seyahat etmeyi planlıyorsanız, kimlik, pasaport ve seyahat biletinizdeki (örneğin uçak bileti) bilgilerin tutarsız olması durumunda ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, kimlik bilgilerinizi güncelledikten sonra, herhangi bir seyahat planı öncesinde pasaportunuzu da mutlaka yenilemeniz gerekiyor. Pasaport yenileme başvuruları, güncel kimliğiniz veya geçici kimlik belgeniz ile birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine yapılıyor.