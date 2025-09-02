Ev hanımı sosyal güvenlik kaydı olmayan ne demek?

GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.09.2025 - 16:39
KYK yurt başvurusu sırasında görünen "ev hanımı sosyal güvenlik kaydı olmayan" ibaresinin ne demek olduğunu açıkladık.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları sırasında öğrencilerin karşısına çıkan ve kafa karışıklığına neden olabilen sorulardan biri de aile bireylerinin sosyal güvenlik durumudur. Özellikle "ev hanımı sosyal güvenlik kaydı olmayan" ifadesi, başvuru formunu dolduran adaylar tarafından sıkça merak ediliyor. Bu ifade, temel olarak başvuran öğrencinin annesinin aktif bir çalışma hayatının bulunmadığını ve herhangi bir sosyal güvence kapsamında olmadığını belirtmek için kullanılıyor.

 

KYK yurt başvuru formunda karşılaşılan "ev hanımı sosyal güvenlik kaydı olmayan" ifadesi, başvuran öğrencinin annesinin çalışmadığını ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine kayıtlı olmadığını ifade ediyor. Bu durum, annenin herhangi bir sigortalı işte çalışmadığı, dolayısıyla emeklilik, sağlık sigortası gibi temel sosyal güvenlik haklarından doğrudan yararlanmadığı anlamına geliyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu ve benzeri sorularla öğrencinin ailesinin genel sosyoekonomik durumunu değerlendirmeyi amaçlıyor. Ailedeki sigortalı çalışan sayısı, toplam gelir ve diğer mali bilgiler, yurt başvurularının değerlendirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, başvuru sırasında bu sorunun doğru ve dürüst bir şekilde yanıtlanması, teyit sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından kritik öneme sahip. Eğer öğrencinin annesi bir ev hanımı ise ve herhangi bir sosyal güvencesi yoksa bu seçenek işaretlenmeli.

