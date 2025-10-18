Erzurum’un tarımda yeni bir dönem! Üreticiler yeni ürünü denedi, sezonda ikinci hasat yapıldı

Haberin Devamı

Erzurum Ticaret Borsası ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından yürütülen proje, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun desteğiyle hayata geçirildi.

Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılan denemede, 1 Ağustos’ta dikilen üç farklı brokoli çeşidinden elde edilen sonuçlar üreticileri sevindirdi. Yaklaşık 60 ila 90 gün arasında olgunlaşan bitkiler, ekim ayı ortasında hasat edildi.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak, Erzurum koşullarında ikinci ürün elde etmenin önemine dikkat çekerek, "Bu proje ile bin 800 metre rakımda ikinci ürün yetiştirebildiğimizi gösterdik. Yaz döneminde pazarda yoğunluk yaşanırken, sonbaharda erkenci ürün olarak piyasaya brokoli sunmak Erzurum çiftçisi için büyük bir fırsat. Denemelerimiz sonucunda iki çeşidin Erzurum için son derece uygun ve verimli olduğunu gördük." dedi.

Projeye öncülük eden Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ise, çalışmanın Erzurum çiftçisine yeni bir gelir kapısı açacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yulaf ve buğday hasadından sonra tarlalarımız boş kalıyordu. Brokoli gibi katma değeri yüksek bir ürünü ikinci sezon olarak toprakla buluşturduk. Amacımız, üreticimizin emeğinin karşılığını artırmak ve Erzurum tarımına çeşitlilik kazandırmaktır.

Önümüzdeki yıl Ziraat Odalarımızla birlikte fide üretimi ve çiftçi destek programlarını hayata geçirerek bu projeyi tüm bölgemize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Her bir tarla aslında bir fabrika; çiftçimiz toprağında üretmeye devam ettikçe Erzurum güçlenecek, ülkemiz büyüyecek. Üreticimiz emeğinin karşılığını aldıkça göç duracak, kırsal kalkınma sağlanacak. Kırsal kalkınma sağlandıkça da ulusal kalkınma hızlanacaktır.

Biz Erzurum Ticaret Borsası olarak; üreten borsa, gelişen Erzurum, kazanan Türkiye vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz. Tarımda sürdürülebilir, yenilikçi ve katma değerli projeleri hayata geçirerek çiftçimizin yanında olmaya kararlıyız."

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Latif Maskan da Erzurum için bu projenin "ikinci gelir kapısı" olacağını vurgulayarak, "Yıllardır tek ürün üzerine yoğunlaşan üretim anlayışını değiştirmek zorundayız. Bu proje, hem çiftçimizin kazancını hem de şehrimizin üretim potansiyelini artıracak" dedi.

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım ise brokoli ekiminin bölgedeki önyargıları kırdığına dikkat çekti: "Bu proje, tarımda alternatif ürünlerin mümkün olduğunu kanıtladı. Hocamızın emeğiyle bölgemiz adına bir milat yaşanıyor. Çiftçilerimizin bu örneği görüp üretime katılması en büyük temennimizdir." Diye konuştu.

Genç çiftçiler de projeye ilgi gösteriyor. Taşkaynak Köyü’nden genç üretici Melisa Akyıldırım, brokoliyi kendi tarlasında yetiştirmek istediğini belirterek, "Brokolinin verimini artırarak üretime katkı sağlamak istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum, bu tür yenilikçi projeler biz gençler için büyük bir motivasyon kaynağı." dedi.

Projenin yürütülmesinde önemli destek sağlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na da teşekkür eden katılımcılar, merkezin Erzurum tarımına katkı sunmaya devam edeceğini ifade ettiler.

Erzurum’un yüksek rakımlı tarım alanlarında ikinci ürün yetiştiriciliği açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan yetkililer, brokoli projesinin ilerleyen yıllarda daha geniş alanlarda uygulanarak şehre ekonomik katkı sağlamasını hedefliyor.