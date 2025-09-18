Erzurum'da rüzgar alarmı! Meteoroloji kilometre uyarısı yaptı

Haberin Devamı

Meteoroloji uzmanları bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini ifade ettiler.







Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde esmesi bekleniyor.

Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kuvvetli rüzgar uyarısı yaparak, ŞU açıklamayı yaptı, "Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) şekilde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."