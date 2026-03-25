Erzincan’da meyve üreticisine bordo bulamacı çağrısı: %2'lik uygulama için tam zamanı!

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerine yönelik bordo bulamacı uygulaması konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, meyve ağaçlarının hastalıklara karşı korunması amacıyla yüzde 2’lik bordo bulamacı uygulama zamanının geldiği belirtildi.

Uygulamanın, hava sıcaklığının 5 derece üzerinde olduğu günlerde yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, erken müdahalenin sağlıklı ve verimli bir hasat için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Bordo bulamacının, yumuşak çekirdekli meyvelerde kara leke, memeli pas ve ateş yanıklığına; sert çekirdekli meyvelerde ise yaprak delen, bakteriyel kanser, dal yanıklığı ve yaprak kıvırcıklığı gibi hastalıklara karşı etkili olduğu bildirildi.

Ayrıca eriklerde cep hastalığı, cevizde antraknoz ve kök çürüklüğü gibi hastalıklara karşı da koruyucu özellik taşıdığı kaydedildi.

Yetkililer, üreticilerin bahçelerini hastalıklara karşı korumak için belirtilen şartlara uygun şekilde uygulama yapmalarının önemine dikkat çekti.