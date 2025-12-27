GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya başladı

27.12.2025 - 01:41

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Erzincan’da kar yağışı etkili olmaya başladı

Erzincan şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Gece saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar yağan karla birlikte mutlu oldu. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

