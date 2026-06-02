Erzincan'da futbol topu sandı, gerçek bambaşka çıktı!

02.06.2026 - 08:27
Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir vatandaşın merada futbol topuna benzettiği cismin, 5 kilogram ağırlığında dev bir mantar olduğu belirlendi.

Tercan ilçesine bağlı Fındıklı köyü kırsalında mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada futbol topunu andıran büyük bir cisim fark etti. Cisme yaklaşarak inceleyen vatandaş, bunun mantar olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında olduğu tespit edilen mantar, inceleme yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bölgede nadir rastlanan büyüklükteki mantar, görenlerin ilgisini çekti.

