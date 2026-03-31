Erzincan Ulalar Beldesi’nde araç yangınında yanan kişi hayatını kaybetti

26 Mart gecesi meydana gelen olayda, Mustafa Şimşek’e ait otomobil alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İddiaya göre, alevlerden kurtulmak isteyen Mustafa Şimşek, su kanalına atladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Mustafa Şimşek sağlık ekiplerine teslim edildi.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada entübe edilen Şimşek bugün hayatını kaybetti.



Şimşek’in cenazesi 1 Nisan 2026 Çarşamba günü Akşemseddin Mahallesi Camii’nden kaldırılacak.