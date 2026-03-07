Erzincan Tarım Müdürlüğü’nden üreticilere bordo bulamacı uyarısı: Uygulama zamanını kaçırmayın

Bordo bulamacı, mildiyö, ölükol, antraknoz, karaleke, ateş yanıklığı ve şeftali yaprak kıvırcıklığı gibi birçok hastalığa karşı etkili bir koruyucu ilaç olarak öne çıkıyor. Organik tarımda kullanımına izin verilen ilacın hem organik hem de diğer tarım alanlarında uygulanabileceği vurgulandı.

Müdürlük, bordo bulamacının hastalık oluşmadan önce, koruyucu amaçla uygulanması gerektiğini belirtti. En etkili uygulama zamanının ise:

Sonbahar: Yaprak dökümünden sonra %2 doz

İlkbahar: Gözler uyanmadan 1-2 hafta önce %1-1,5 doz

Hazırlık sırasında metal kap kullanılmaması, plastik veya tahta kap tercih edilmesi gerektiği, uygulama sırasında ise eldiven, maske ve gözlük kullanımının önem taşıdığı hatırlatıldı.

Müdürlük, çiftçilerin ilkbahar uygulama dönemini kaçırmamaları gerektiğini de duyurdu.