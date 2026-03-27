Erzincan Kemaliye’de 'kar şelalesi' görüntülendi

İlçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından yüksek kesimlerde biriken kar kütleleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyerek sarp kayalıklardan aşağı süzülüyor. Ortaya çıkan görüntü, adeta şelaleyi andıran doğal bir manzara oluşturuyor.

Özellikle Başbağlar köyü ve Karanlık Kanyon çevresinde gözlemlenen kar şelalesi, bölgeyi ziyaret eden fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için eşsiz kareler sunuyor.

Bölge sakinleri, her yıl kısa süreliğine oluşan bu doğal güzelliğin Kemaliye’nin saklı zenginliklerinden biri olduğunu belirtti

Yetkililer, kar erimelerinin yoğun olduğu dönemlerde kaya düşmesi ve zemin kayganlığına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.