Emniyet'ten Bylock kullananlara operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü operasyona ilişkin detayları da paylaştı. EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve örgütün kripto haberleşme programı olan “BYLOCK” kullanıcısı olduğu tespit edilen 1’i Doçent Doktor (İhraç), 1’i Doktor (İhraç), 4’ü Hemşire (1’i Aktif-3’ü İhraç) ve 2’si Sağlık Bakanlığı eski çalışanı olmak üzere toplamda 8 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 6 şahıs yakalanmış olup firari 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir.