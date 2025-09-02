Emekli çalışan kendi isteğiyle işten ayrılırsa tazminat alabilir mi?

Haberin Devamı

Çalışma hayatının sonuna gelen ve emeklilik hakkı kazanan birçok çalışanın aklındaki en önemli sorulardan biri kıdem tazminatıdır. Emeklilik nedeniyle işten ayrılma durumunun, çalışanın kendi isteğiyle iş akdini sonlandırması olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve bu durumun kıdem tazminatı hakkına etkisi sıkça merak edilir. Emeklilik, kanunlar çerçevesinde çalışana kıdem tazminatı hakkı tanıyan özel bir durum olarak kabul ediliyor.

Evet, emekli çalışan kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir. Bu durum, yaygın kanının aksine, çalışanın standart bir istifası olarak değerlendirilmez. Emeklilik, çalışma hayatını sonlandırma ve yasal hakları talep etme anlamına geldiği için kıdem tazminatı hakkını doğuran geçerli bir nedendir. Dolayısıyla, emeklilik şartlarını yerine getirerek işten ayrılan bir çalışan, son iş yerinde en az bir yıl çalışmış olması koşuluyla kıdem tazminatını almaya hak kazanır.

Emekli çalışan kendi isteğiyle işten ayrıldığında tazminat nasıl alır?

Emekli bir çalışanın kıdem tazminatını alabilmesi için izlemesi gereken adımlar şunlar:

Karar ve ayrılma: Çalışan, emekli olma kararını vererek işten ayrılır.

Çalışan, emekli olma kararını vererek işten ayrılır. Belge sunma: Emekliliğe hak kazandığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgesini işverene sunarak tazminat hakkını resmi olarak talep eder.

Emekliliğe hak kazandığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgesini işverene sunarak tazminat hakkını resmi olarak talep eder. Ödeme süreci: İşveren ile çalışan arasında bir anlaşmazlık bulunmuyorsa, işveren yasal süreler içerisinde kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştirir.

Ayrıca 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlama şartı, emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı alarak işten ayrılma imkanı tanıyor. 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için ise bu şartlar daha farklı ve zordur.

Kimler emeklilik kıdem tazminatı alabilir?

Emeklilik durumunda kıdem tazminatı alabilecek kişiler için geçerli olan temel şartlar şunlar:

Çalışanın emekliliğe hak kazanmış olması ve bu durumu SGK'dan aldığı resmi bir belge ile kanıtlayabilmesi gerekiyor.

Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan bir kişi, son çalıştığı iş yerinden ayrıldığında da kıdem tazminatı hakkına sahip. Ancak bu durumda tazminat, yalnızca yeni iş yerindeki çalışma süresi üzerinden hesaplanır.

Emekli olan biri çalıştığı başka bir işyerinden kıdem tazminatı alabilir mi?

Evet, alabilir. Bir kişi emekli olduktan sonra farklı bir iş yerinde yeniden çalışmaya başlarsa, bu yeni iş yerindeki çalışma süresi için de kıdem tazminatı hakkı kazanır. Emeklilik, önceki iş yerinden alınan tazminat hakkını etkiler ancak yeni bir iş yerinde doğacak olan kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. Çalışan, yeni iş yerinden de kendi isteğiyle emeklilik veya diğer haklı nedenlerle ayrıldığında, o iş yerinde çalıştığı süreye karşılık gelen kıdem tazminatını talep edebilir.