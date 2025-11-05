Elazığ’da suçlulara göz açtırılmıyor! Suç oranlarında düşüşler yaşandı

Haberin Devamı

Elazığ’da polis ve jandarma ekipleri, 7 gün 24 toplam 5 bin 491 personel ile kentin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapıyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar ve operasyonlar ile suç oranlarında büyük düşüşler yaşandı. Vali Numan Hatipoğlu, 2025 yılı ilk 10 ayına ait verileri kamuoyu ile paylaştı.



Verileri paylaşan Vali Hatipoğlu, "5 yıldan az cezası olan bin 31 kişi, 5-10 yıl arasında cezası olan 140 kişi, 10 yıldan fazla cezası olan 99 kişi olmak üzere toplamda bin 270 kişi yakalanmıştır. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 2 bin 204 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kasten öldürme suçunda yüzde 64, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 31, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda yüzde 6, hakaret suçunda yüzde 15, kasten yaralama suçunda yüzde 14, tehdit suçunda yüzde 9 azalma görülmüştür. Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında toplam 5 bin 185 olay gerçekleşmiş olup aydınlatma oranı yüzde 98'dir. Geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı yüzde 10 azalmıştır. Mal barlığına karşı işlenen suçlar bir önceki yılla karşılaştırıldığında, evden hırsızlıkta yüzde 48, otodan hırsızlıkta yüzde 50, oto hırsızlığında yüzde 14, işyerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 32, yağma suçunda yüzde 41, dolandırıcılık suçunda yüzde 16, motosiklet hırsızlığında yüzde 10 azalma görülmüştür. Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında toplam bin 594 olay gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında azalma görülmüştür" dedi.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı hakkında bilgi veren Hatipoğlu, "Bu kapsamda yapılan operasyonlar sonucunda 617 silah ele geçirilmiş, 805 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 36 operasyonda, 5 suç örgütü çökertilmiş; 130 kişi gözaltına alınmış, 41’i tutuklanmıştır. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 2025 yılı itibariyle toplamda 469 kırsal ve 65 şehir operasyonu olmak üzere 584 operasyon gerçekleştirilmiş; bu operasyonlarda 44 kişi gözaltına alınmış olup 6 kişi tutuklanmıştır.

Uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında, toplamda 242 operasyon gerçekleştirilmiş, 390 kişi gözaltına alınmış, 196 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlar sonucunda, 102 kilo uyuşturucu madde, 17 bin 975 adet uyuşturucu hap ve 2 bin 227 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" diye konuştu.