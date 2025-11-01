GAZETE VATAN ANA SAYFA
Elazığ’da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı: 1 kişi dumandan etkilendi

01.11.2025 - 20:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

Elazığ’da 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokak’a meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişi ise tedavi altına alındı.

Ekipler, yangının çıkışta ilgili inceleme başlatıldı.

