Ege Üniversitesi personel alımı: 45 öğretim üyesi alınacak!

Ege Üniversitesi, yayınladığı personel alımı ilanı ile 2025 yılı içerisinde yapılacak başvuruları değerlendirdikten sonra 45 öğretim üyesinin işe alınacağını duyurdu. İşte ilanla ilgili tüm bilinmesi gerekenler.

Ege Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca çeşitli birimlerine öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında ve yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Ege Üniversitesi, belirlediği birimlerdeki açık pozisyonlar için öğretim üyesi alımı yapacak. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur.

Başvuru Süreci ve Yöntemi

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 20 gün içinde yalnızca https://apas.ege.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılaca.

adresi üzerinden elektronik olarak yapılaca. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların aşağıdaki belgeleri tarayarak başvuru sistemine yüklemeleri gerekiyor:

Son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf

Kimlik belgesi

e-Devlet'ten alınmış lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgeleri

Doçentlik belgesi (Profesör ve doçent kadroları için)

Yabancı dil sınav sonuç belgesi

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf)

Öğretim Üyesi Başvuru Formu

Akademik Özgeçmiş Formu

Akademik Etkinlik Formu (Sistem tarafından otomatik oluşturulacak, çıktısı alınıp imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir)

Beyanname

Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadroları için)

Bilimsel eserlerden oluşan dosya

Önemli Notlar