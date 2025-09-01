Ege Üniversitesi personel alımı: 45 öğretim üyesi alınacak!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.09.2025 - 09:34
Ege Üniversitesi, personel alımı ilanı ile kurum bünyesinde 45 öğretim üyesinin işe alınacağını duyurdu.

Ege Üniversitesi, yayınladığı personel alımı ilanı ile 2025 yılı içerisinde yapılacak başvuruları değerlendirdikten sonra 45 öğretim üyesinin işe alınacağını duyurdu. İşte ilanla ilgili tüm bilinmesi gerekenler.

 

Ege Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca çeşitli birimlerine öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında ve yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Ege Üniversitesi, belirlediği birimlerdeki açık pozisyonlar için öğretim üyesi alımı yapacak. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur.

 

Başvuru Süreci ve Yöntemi

 

  • Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 20 gün içinde yalnızca https://apas.ege.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılaca.
  • Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

Adayların aşağıdaki belgeleri tarayarak başvuru sistemine yüklemeleri gerekiyor:

  • Son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf
  • Kimlik belgesi
  • e-Devlet'ten alınmış lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgeleri
  • Doçentlik belgesi (Profesör ve doçent kadroları için)
  • Yabancı dil sınav sonuç belgesi
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf)
  • Öğretim Üyesi Başvuru Formu
  • Akademik Özgeçmiş Formu
  • Akademik Etkinlik Formu (Sistem tarafından otomatik oluşturulacak, çıktısı alınıp imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir)
  • Beyanname
  • Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadroları için)
  • Bilimsel eserlerden oluşan dosya

 

Önemli Notlar

 

  • Gerekli formlara https://personeldb.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış olan adayların, e-Devlet üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesi"ni de başvurularına eklemeleri zorunludur.
  • Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  • İdare, ilanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutuyor.

 

