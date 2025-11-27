Edirne'de yol çilesi bitmiyor! Bozuk yol araçlara zarar veriyor

Haberin Devamı

Edirne'de D-100 kara yolu üzerinde, Tayakadın Organize Sanayi Bölgesi olarak bilinen yeni Kırklareli kavşağı sapağındaki yolun yaklaşık bir yıldır tamamlanmayarak, yarım bırakılması nedeniyle sürücüler ve yüzlerce işçi ile vatandaşları mağdur ediyor. Yarıda bırakılan yol, hem kışın çamur hem de yazın yoğun toz nedeniyle araçlarda maddi hasara yol açıyor.

Yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan yol çalışmalarının durdurulması ve o günden bu yana herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi tepkilere sebep olurken, bölgede faaliyet gösteren fabrikalarda çalışanlar, hem vatandaşlar hem de sürücüler, yolun bir an önce yapılmasını talep ediyor.

Bölgede araçların lastiklerinin patladığı, makasların kırıldığı, çamurlu zeminde ilerlemenin zaman zaman mümkün olmadığı belirtiliyor. Vatandaşlar, belediyenin çalışmayı yarım bırakmasına tepki gösteriyor.



"Bir an önce bu yolu yapsınlar"

Bölgede tır sürücüsü olan Ali Osman Süt, yolun uzun süredir yapılmadığını belirterek, "Yol yarıda kaldı, görüyorsun işte. Belediye geldi biraz düzledi ve gitti. Arabalar taşın üzerine basıyor, tekerlek patlıyor, arıza çıkıyor. Bir yere gidip geliyoruz, akşama kadar arabayı yıkıyoruz. Burada beton santrali var, iş yerleri var. Bu araçların hepsi bu bozuk yolu kullanıyor. Yetkililere çağrımız, gelsinler, bu yolu bir an önce yapsınlar" dedi.





"Tırın dingili kırıldı"

Tır sürücüsü Çetin Keskin ise bozuk yolun araçlarına ciddi hasar verdiğini belirterek, "Tır aracımın ön dingili kırıldı. Yol alçak-yüksek olduğu için hasar oluştu. Şu anda yaptırıyoruz. Belediye çalışmıyor herhalde, ondan böyle" şeklinde konuştu.



"Kışın çamur, yazın toz, araçlarımız zarar görüyor"

Bölgede usta başı olarak fabrikada çalışan Zeki Kalkan da yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Yol çamur içinde. Kışın geçilmiyor, yazın tozdan göz gözü görmüyor. Araçlarımız zarar görüyor. Geçen yıl stabilize yol yapıldı ama öylece bırakıldı. Burada onlarca işletme, 200-300 çalışan var. Lastiklerimiz patlıyor, makaslarımız kırılıyor. Yağmurda sudan geçemiyoruz. Edirne Belediyesi'nden rica ediyoruz, bir an önce bu yol yapılsın" ifadelerini kullandı.