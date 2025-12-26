Edirne’de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Edirne’nin 1. Murat Mahallesi’nde seyir halinde olan B.T’nin kullandığı 22 ABT 739 plakalı otomobil, devrilen ağacın altında kaldı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ekiplerin tedavisini kabul etmedi. Devrilen ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araçta hasar oluştu.