GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne’de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
HaberlerGündem Haberleri Edirne’de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Edirne’de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

26.12.2025 - 00:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Edirne’de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Edirne’de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Edirne’nin 1. Murat Mahallesi’nde seyir halinde olan B.T’nin kullandığı 22 ABT 739 plakalı otomobil, devrilen ağacın altında kaldı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ekiplerin tedavisini kabul etmedi. Devrilen ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araçta hasar oluştu.

Güncel Haberler

Türkiye'nin en eski kadastro davası! 75 yıl sonra sonuçlandı
#Gündem

Türkiye'nin en eski kadastro davası! 75 yıl sonra sonuçlandı

Meteorolojiden 5 il için uyarı
#Gündem

Meteorolojiden 5 il için uyarı

Hakkari'de araç Zap suyuna yuvarlandı; 1 kişi kurtarıldı, kayıp kişiler için çalışma başlatıldı
#Gündem

Hakkari'de araç Zap suyuna yuvarlandı; 1 kişi kurtarıldı, kayıp kişiler için çalışma başlatıldı