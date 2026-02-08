GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı
HaberlerGündem Haberleri Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

08.02.2026 - 01:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

Son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte debisi 1251 metreküp/saniyeye çıkan Meriç Nehri'nin taştığı Edirne'de, Elçili köyünde iki işçi sedde üstünde mahsur kaldı.

Köyde nehrin yatağın taşmasıyla birlikte tarım arazilerini su basarken, su pompası inşaatında çalışan Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan isimli işçiler sedde üstünde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri gönderildi. AFAD ekiplerinin bot yardımıyla ulaştığı iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel Haberler

ABD'nin Navesink Nehri kutup soğuğunun etkisiyle kısmen dondu
#Dünya

ABD'nin Navesink Nehri kutup soğuğunun etkisiyle kısmen dondu

Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı
#Gündem

Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

Otobanda 324 Km hızla ölüme meydan okudu
#Gündem

Otobanda 324 Km hızla ölüme meydan okudu