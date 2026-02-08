Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı

Köyde nehrin yatağın taşmasıyla birlikte tarım arazilerini su basarken, su pompası inşaatında çalışan Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan isimli işçiler sedde üstünde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri gönderildi. AFAD ekiplerinin bot yardımıyla ulaştığı iki işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.