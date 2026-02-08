Edirne'de 17 kişiyi umre vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.02.2026 - 00:04

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Edirne'de 17 kişiyi umreye götürme vaadiyle dolandırdığı öne sürülen şüpheli, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de 5 Şubat'ta Selimiye Polis Merkezi'ne başvuran 17 vatandaş, bir turizm firması çalışanı olarak tanıdıkları E.Ş'ye kutsal topraklara gitmek amacıyla kişi başı bin 300 dolar verdiklerini ancak şahsa bir daha ulaşamadıklarını beyan ederek şikayetçi oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli E.Ş'nin Ankara'da olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.

