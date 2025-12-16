Edirne Keşan’da 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

İlk kaza, saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi ile Rasim Ergene Caddesi kesişiminde meydana geldi. Millet Caddesi’nden, Rasim Ergene Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen M.K. (57) yönetimindeki 22 ADT 887 plakalı minibüs, karşı yönden gelen M.Ş. (39) idaresindeki 22 AEA 415 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü M.Ş. ve arkasındaki İ.S. yaralandı.

İkinci kaza ise saat 15.00 sıralarında İspat Camii Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Safiye Erol Sokak’tan, Kurtuluş Caddesi’ne dönüş yapan Ç.K. (18) yönetimindeki 22 RF 349 plakalı otomobil, Askeri Kantin’den, Cumhuriyet Meydanı yönüne giden M.E.V. (33) idaresindeki 36 ABN 814 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten sürücüsü M.E.V. yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazalara ilişkin polisin incelemesi sürüyor.