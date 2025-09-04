e-İmar sorgulama nasıl yapılır?

Haberin Devamı

Türkiye'de gayrimenkul alım satımı, arsa yatırımı veya yeni bir yapı inşa etme süreçlerinin en kritik adımlarından biri, taşınmazın imar durumunu öğrenmektir. Geleneksel yöntemlerin yerini alan ve süreçleri hızlandıran dijital sistemler sayesinde artık imar durumunu öğrenmek çok daha kolay. Bu rehberimizde, imar durumunun ne anlama geldiğini ve günümüzde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan e-İmar veya diğer dijital platformlar üzerinden sorgulama işleminin nasıl yapıldığını adım adım anlatacağız.

İmar durumu nedir?

İmar durumu, bir arsa veya taşınmazın, bulunduğu imar planları çerçevesinde nasıl kullanılabileceğini gösteren resmi bir belgedir. Bu belge, arsanın üzerine ne tür bir yapı (konut, ticari, sanayi gibi) inşa edilebileceğini, yapının kaç katlı ve en fazla ne kadar yüksek olabileceğini, arsanın sınırlarına olan mesafelerini ve toplam inşaat alanını belirleyen TAKS (Taban Alanı Kat Sayısı) ve KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) gibi teknik bilgileri içerir. Kısacası imar durumu, bir mülkün yapılaşma potansiyelini ve kullanım şeklini net bir şekilde ortaya koyar.

İmar durumu sorgulama işlemi, belediyelerin sunduğu dijital hizmetler ve e-Devlet üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Bu süreci, taşınmazın bulunduğu bölgeye göre değişmekle birlikte genellikle iki ana yolla gerçekleştirebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden Sorgulama

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “parsel sorgulama” veya “imar durumu” yazarak ilgili hizmete ulaşabilirsiniz. Burada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından sunulan hizmetler aracılığıyla taşınmazınızın ada ve parsel bilgilerini girerek harita üzerinde konumunu ve temel imar bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bu yöntem, özellikle temel bilgileri hızlıca edinmek için idealdir.

Belediyelerin e-Plan Sistemleri

Bazı büyükşehir belediyeleri (örneğin İstanbul, Ankara, İzmir), kendi web siteleri üzerinden e-Plan veya Kent Rehberi gibi platformlarla daha detaylı imar bilgileri sunar. Bu platformlarda sadece ada/parsel bilgileri değil, aynı zamanda ilgili imar plan paftaları, plan notları ve detaylı yapılaşma koşulları da yer alır. Bu sistemler, e-Devlet'ten farklı olarak, arsa ile ilgili daha kapsamlı bir teknik değerlendirme yapmanıza olanak tanır. Genellikle bu portallara belediyenin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.