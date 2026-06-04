Düzce'nin Karadeniz sahilinde herkes kendi hazırlığını yaptı: 35 kilometrede geçerli olacak

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Akçakoca ilçesinde yaz sezonu hazırlıkları başladı. Bu çerçevede İl Özel İdaresi tarafından 35 kilometrelik sahil bandında kum temizleme çalışmaları başladı. İş makineleri yardımıyla kum temizleme çalışmalarının ardından hem bölgede tesisi olan kamu kurumları hem de özel işletme sahipleri tatilcileri ağırlamak için gerekli hazırlıklara başladı.



Sahil bandında işletmecilik yapan Ömer Kalaycı, yeni sezona hazırlandıklarını belirterek "Her sezon olduğu gibi bu senede belediyemiz gerekli düzenlemeyi yaptı. Sahilleri kum temizleme makineleri ile temizledi. Bizlerde işletmeciler olarak, şezlonglarımız, localarımızla, tertip ve düzen olarak yeni sezona hazırlıklarımız devam ediyor. Gündüz ve akşam saatlerinde de hizmetimiz devam edecek. Sezon için gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.





İşletmecilerden Hakan Direk ise herkesi Akçakoca’ya davet ederek "Akçakoca olarak sezona iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Misafirlerimize, güler yüzlü misafirperverliğimizi göstermek adına hazırız. Sahillerimiz misafirlerimiz için hazırdır. Akçakoca Ankara ve İstanbul’un tam ortasında, herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.