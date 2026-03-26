Düzce'de 50 yıllık su sorununa neşter vuruluyor! Kapasite 2,5 katına çıkacak, şebeke baştan sona yenileniyor

Düzce'de 50 yıllık su sorununa neşter vuruluyor! Kapasite 2,5 katına çıkacak, şebeke baştan sona yenileniyor

26.03.2026 - 10:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, kentin gelecekteki su krizlerini önlemek adına başlattığı içme suyu seferberliğinde vites yükseltti. Günlük 50 bin metreküplük arıtma kapasitesini dev bir sıçrayışla 130 bin metreküpe çıkaracak tesis inşaatı hızla yükselirken, şehir şebekesinde de değişim rüzgarları esiyor. 3 bin 500 metrelik yeni hattın döşendiği projeyle; kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi ve su kesintilerinin tarihe karışması hedefleniyor. İşte Düzce'nin su altyapısını dünya standartlarına taşıyacak dev projenin detayları.

Düzce Belediyesi tarafından içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik başlatılan dev projeler hız kesmeden devam ediyor. Şehrin uzun yıllar sürecek içme suyu ihtiyacının güvence altına alınması hedefiyle, iki büyük proje eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Arıtma kapasitesini günlük 50 bin metreküpten 130 bin metreküpe çıkaracak tesisin inşaatı hızla ilerliyor. Modern ve ileri teknolojiyle donatılacak ve bu yıl bitirilmesi hedeflenen yeni tesis sayesinde Düzce’nin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Proje kapsamında şehir genelinde içme suyu şebekesi de yenileniyor. Uzun ömürlü ve basınca dayanıklı yeni hatlar döşeniyor. Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında önemli ilerleme kaydedildi. Buna göre; yaklaşık 3.500 metrelik imalat tamamlandı.

Yatırım tamamlandığında kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi, su arızalarının ve kesintilerinin en aza indirilmesi, vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sunulması amaçlanıyor.

