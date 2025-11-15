GAZETE VATAN ANA SAYFA
Düzce meydan okuyor! 13 bin ton ürünü dünyaya gönderdiler

15.11.2025 - 10:02
Düzce meydan okuyor! 13 bin ton ürünü dünyaya gönderdiler

Düzce'de orman ürünü ihracatı geçen seneyi geçti. Düzce'nin orman ürünleri üretiminin arttırılması için çalışmaları sürürken 10 ayda 13 bin 639,95 ton orman ürünü ihracatı gerçekleşti.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den ocak ayında bin 133 ton, şubat ayında 4 bin 68 ton, mart ayında 980 ton, nisan ayında 991 ton, mayıs ayında 927,5 ton, haziran ayında 750 ton, temmuz ayında 113 ton, ağustos ayında bin 5 ton, eylül ayında bin 629 ton, ekim ayında 2 bin 43,45 ton olmak üzere yılın 10 ayında toplam 13 bin 639,95 ton orman ürünün ihracatı yapıldı.

Yüzde 55'nin orman alanı olduğu Düzce'de kurulması planlanan Mobilya Kent ile birlikte orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak.
Düzce'de geçen yılda toplam 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edilmişti.

