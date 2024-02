Duhan Suresi 4. ayet meali! Berat gecesi 'Duhan Suresi' okumanın faziletleri

Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar, bu kutsal gecenin anlamını ve ibadetlerini araştırmaya başladılar. Berat gecesinde en çok okunan surelerden biri, Duhan Suresi'dir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde belirtildiğine göre (44/3), Kur'an'ın "mübarek bir gecede" nazil olduğu ifade edilmektedir. Bu bilgi, Berat Kandili'nin önemini vurgulayan ve Müslümanlar için manevi bir atmosfer oluşturan unsurlardan biridir. Berat Kandili'nde ibadetlerin yanı sıra Kur'an okumak da oldukça önemlidir ve Duhan Suresi'nin bu geceye özel bir bağlamı olduğu bilinir.

Duhan Suresi 4. ayet meali!

4,5,6. (O öyle bir gecedir ki) Her hikmetli iş katımızdan bir emirle (uygulanmak üzere) o gecede ayrılır. Muhakkak ki biz, Rabbinden bir rahmet olarak peygamberler gönderenleriz, her şeyi hakkıyle işiten, her şeyi hakkıyle bilendir O!

Berat gecesi 'Duhan Suresi' okumanın faziletleri

Hz. Muhammed(s.a.v) berat gecesinde şu şekilde dua ederdi: "Bismillahirrahmanirrahim. Allahım! Cezandan ve cehennem azabından sana sığınırım. Sen yücesin. Seni övmek için kelimeler bulamıyorum. Hiç şüphesiz sen kendini övdüğün gibisin." Bu duayı berat gecesi okuyan kişilerin günahları affedilir. Ayrıca berat gecesinde; Rad suresi 39. ayet, Duhan suresi 4. ayet bol miktarda okunarak Allah'a dualar edilir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilerde Duhân sûresinde (44/3) Kur’an’ın “mübarek bir gecede” nâzil olduğu ifade edilmektedir. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre burada işaret edilen gece Kadir gecesidir. Çünkü diğer âyetlerde Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve Kadir gecesinde (el-Kadr 97/1) indirildiği belirtilmektedir. Tâbiîn âlimlerinden İkrime’nin de dahil olduğu bir grup âlim ise Duhân sûresindeki âyetle Berat gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur’an’ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de âyetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir (bk. Elmalılı, V, 4293-4295).

Duhân sûresinin faziletine dair, “Kim geceleyin Duhân sûresini okursa sabaha kadar yetmiş bin melek kendisi için istiğfarda bulunur”; “Kim cuma gecesi Duhân sûresini okursa günahları bağışlanır” (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kurân”, 8) meâlinde iki hadis rivayet edilmişse de bunların ve özellikle ikinci hadisin ileri derecede zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Tirmizî hadisleri zikrettikten sonra her ikisi için de garîb* değerlendirmesini yapmış, senedlerinin illetlerine dikkat çekmiştir.