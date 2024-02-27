Doçentlik başvuru tarihleri 2024! Doçentlik mart başvuruları ne zaman başlıyor?

Doçentlik başvuruları yılda iki kez, Mart ve Ekim aylarında düzenlenecek. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından belirlenen takvime göre, Mart dönemi başvuruları için araştırmalar yoğunlaştı. Doçentlik mart başvuruları ne zaman başlıyor?

DOÇENTLİK MART BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÜAK tarafından belirlenen başvuru takvimine göre Mart (20-29 Mart) ve Ekim (20-31 Ekim) aylarının son 10 günü başvuru ekranı açılmakta ve adaylar bu ekrandan başvurularını tamamlayabilmektedir.

Doçentlik başvurusunda bildirim formu (beyanname) doldurma önemli bir aşamadır. Bu aşamada beyannamenin eksiksiz doldurulması, ilişkili eserler varsa bunlardan birinin puana dahil edilmesi, puanlanmayacak yayınların beyannamede yer almamasına dikkat edilmesi önemli detaylardır. Beyannamenin doldurulmasından sonra başvuru ücretinin ödenmesi ve başvurunun tamamlanması aşamalarına geçilmektedir.

DOÇENTLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Doçentlik başvurusu yılda iki defa, Mart ve Ekim aylarının son on gününde yapılır. Bu tarihlerde başvuru ekranı açılmaktadır ancak yıl boyunca DBS üzerinden doçent adayları sistemlerine yayın ekleyebilir ya da yayın silebilir.

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