Diyarbakır'da dükkan kapısında gördü: Ayağının dibinde hazine buldu!

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Yenikapı Sokak'ta esnaflık yapan Recep Kaplan, dün akşam işini yaparken alışılmadık bir sürprizle karşılaştı. Kaplan, ayağının dibinde gördüğü böceği inceleyip araştırdıktan sonra, bunun bölgede nadiren görülen ve nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu



“Hayatımda ilk defa gördüm böyle bir böceği. Araştırdım ve genellikle Güney Amerika’da görüldüğünü öğrendim. Burada yaşadığını zannetmiyorum. İnşallah doğaya faydası olur” diyen Kaplan, böceği Balıkçılarbaşı Postanesi’nin önünde bulduğunu aktardı.



Kaplan, böceği bilimsel olarak inceletmek için Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürmek istedi ancak arayışları sırasında yönlendirmelerde sıkıntı yaşadı. “4-5 farklı yeri aradım, birbirinin farklı numaralarını verdiler. En son Ali Bey adında bir yetkiliye yönlendirdiler ama fakülte kapalıydı. Akşam işimin başına dönmek zorunda kaldım” dedi.

Kaplan, nadir böceklerin korunması ve incelenmesi için yetkililerin daha hızlı ve etkin yönlendirme sağlaması gerektiğini vurguladı.

kaynak:ozdiyarbakırgazetesi.com