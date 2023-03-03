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Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 236 tutuklama

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 236 kişi tutuklandı.

03.03.2023 - 16:11 | | Tuğba SIR/ANKARA, (DHA)
Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 236 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 957 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 236'sı tutuklanırken, 330'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gözaltında bulunan 2 kişinin işlemleri sürerken, 181 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 89 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 5'inin yurt dışında olduğu, 32 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 82 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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