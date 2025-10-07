Denizi olmayan bozkırın ortasından Avrupa'ya balık ihracatı! Zahmeti çok, fiyatı uygun

Haberin Devamı

Nisan ve Ekim ayında sürdürülen av sezonuyla birlikte, balıkçılar ağlarını suya atarken, işleme tesislerinde hummalı bir çalışma başladı. Sazan, alabalık, somon, tatlı su kefali, levrek, gümüş balığı ve kerevit üretilen barajda çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

"10-15 kişi çalışıyor, eleman olsa 30-40 kişi çalışır"

Çekerek Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Dursun Uslu "Şimdi gümüş balığı tutulacak. Genelde Nisan ayında tutulur. Bazen Ekim ayında da olur. 10-15 kişi çalışıyor. Eleman olsa 30-40 kişi çalışır. Tırı dolduramıyoruz çalışacak kimse olmayınca. 2 bin lira yevmiye ve yemek veriyorum çalışmaya adam bulamıyorum" dedi.

"Tuttuğumuz balıklar Yozgat'ta işlendikten sonra Avrupa'ya gidecek"

Nisan ayında 100-150 tona yakın tuttuklarını söyleyen Uslu, "Ekimde pek verimli olmuyor. Fiyat bu sene 15 liradan veriyoruz. Buradan Yozgat'a gidecek, işlenecek Avrupa ülkelerine dağıtım olacak. Bozok Üniversitesi'nden gümüş balığı ihracatından plaket de almıştım. Bu balıkların şimdi kıyıya geldiği için yumurta atma zamanı. Yumurta attığı zaman su çekiliyor, yumurta dışarıda kalıyor. 2019 Nisan ayında bir bıraktılar, biz 3 sene gümüş balığına giremedik. 15-20 gün önce Valimize gittim. Valimiz Samsun'u aradı. Samsun'dan heyet geldi, suyu keseceklerini söylediler ama su hala akıyor. Gümüş balığı zamanında 70-80 kişi burada çalışıyor. Suyu bıraktıkça burada balık yok oluyor. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini rica ediyorum" diyerek soruna çözüm istedi.

Haberin Devamı

İşçilerden Muammer Özdemir ise "Çekerek Barajı'nda balık tutuyoruz. Allah'a şükür evimizi geçindiriyoruz. Zor olduğu da oluyor kolay olduğu da. Yevmiyelerimiz günlük 2 bin lira. Adamına göre değişir" ifadelerini kullandı.