D Tech Cloud, 3. NATO Bulut Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etti

Etkinliğe D Tech Cloud Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Açelya Cevher Özçelik katılırken, şirketin teknik sunumu Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Direktörü Mehmet Emre Ateş tarafından gerçekleştirildi.

KONFERANSIN GÜNDEMİ: GÜVENLİK, YAPAY ZEKÂ VE DAYANIKLILIK

Brüksel’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen NATO Bulut Konferansı, sıfır güven güvenlik mimarisi, yapay zekâ destekli tehdit tespiti, bulut ve uç bilişim altyapılarının güvenliği, dijital egemenlik ve veri koruma, ortak savunmada siber dayanıklılık gibi başlıklara odaklandı.

Konferansın açılışını yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, konuşmasında sanayinin NATO’nun dijital savunmasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

“Güçlü bir savunma, güçlü ve yenilikçi bir sanayi olmadan mümkün değil.” diyen Rutte, bulut teknolojilerinin hızla benimsenmesi gerektiğini belirterek, “Bulut dönüşümünü hızlandırmalıyız; aksi hâlde geride kalırız.” ifadelerini kullandı.

Rutte ayrıca, müttefik ülkeler arasında veri paylaşımını hızlandıracak ve karar alma süreçlerini güçlendirecek NATO’nun Cloud andEdge Computing Policy ve Project ACE (Allied Software for Cloud andEdge Services) girişimlerine vurgu yaptı.

Konuşmasında yapay zekâ ve kuantum bilişim alanlarında rakip aktörlerin hızla ilerlediğini, bu nedenle dijital yetkinliklerin artık savunma stratejilerinin merkezinde yer alması gerektiğini belirtti.

Dijital egemenlik konusunda da Rutte, ulusal kontrol ile kolektif kabiliyetler arasında dengeli bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

AÇELYA CEVHER ÖZÇELİK: “YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ ARTIK ULUSAL GÜVENLİĞİN MERKEZİNDE”

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan D Tech Cloud Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Açelya Cevher Özçelik şunları söyledi:

NATO’nun sıfır güven, yapay zekâ ve edge bilişim odaklı stratejileri, Türkiye’nin dijital yetkinliği ve teknoloji üretme kapasitesiyle güçlü bir uyum içinde. Yerli ve güvenilir çözümlerimizle veri egemenliği, kritik altyapı güvenliği ve yüksek erişilebilirlik alanlarında değer üretmeye devam ediyoruz.

Bugün sıfır güven yaklaşımı yalnızca bir yöntem değil; ulusal güvenlik, kritik verinin korunması ve sürekli erişilebilirlik için vazgeçilmez bir gerekliliktir.”

D TECH CLOUD SUNUMU: YAPAY ZEKÂ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BULUT GÜVENLİĞİ

Haberin Devamı

Konferans kapsamında D Tech Cloud Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Direktörü Mehmet Emre Ateş tarafından gerçekleştirilen sunumda, kurumların yapay zekâ ve otomasyon destekli güvenlik çözümleriyle siber riskleri önceden tespit edebilmesini sağlayan yaklaşımlar aktarılırken, yerli bulut altyapılarının veri egemenliği ve sürdürülebilir siber dayanıklılık açısından önemi vurgulandı.

Sunumda ayrıca D Tech Cloud’un geliştirdiği çok katmanlı güvenlik mimarileri, AI tabanlı tehdit analiz modülleri ve yerli bulut operasyon çözümleri, NATO’nun dijital savunma yaklaşımıyla uyumlu örnekler olarak paylaşıldı.

D Tech Cloud’un konferanstaki katkısı, Türkiye’nin bulut teknolojileri alanındaki uzmanlığını uluslararası düzeyde yansıtırken; kurumun siber güvenlik, veri egemenliği ve yapay zekâ temelli çözümlerle NATO’nun dijital dönüşüm vizyonuna değer kattığını ortaya koydu.