Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında, hangi gün doğdu, burcu ne? Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden kutlanıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında, burcu ne?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı’nın 68'inci Doğum Günü kutlanıyor.

CUMHURBAŞKANININ BURCU NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balık burcudur.

SİYASİLERDEN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu büyük davanın kutlu yükünü taşıyan güzel insan... Doğum gününüz kutlu olsun. Mevla nice yıllara sağlık ve afiyet içinde kavuşmayı nasip etsin.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Devlet yük değildir devlet yük alır, devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Ülkesine, milletine adanmış bir ömür... Huzurla, hayırlarla, mücadeleyle dolu daha çok yolumuz var.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu: Vatana, millete adanmış bir ömür… #İyikiDoğdunMilletinAdamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız aynı davada sizlerle yürümekten büyük bir onur duyuyor, nice başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünya bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bugün kararsız değiliz. Bugün güçsüz değiliz. Ve bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bugün millete adanmışlığı, çok çalışıp hiç yorulmamayı, her daim mazlumların yanında olmayı kendine dava edinmiş liderimizin, milletin adamının, sağlam iradenin doğum günü. Hayırlı, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.