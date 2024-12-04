Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu kabul etti

Japonya Veliaht Prensi, İmparatorluk ailesinden Türkiye’ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Prens'in görüşmesinde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Ziyaretin, Türkiye ile Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağı belirtiliyor.

İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak olan Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, Kırşehir’deki Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacak.