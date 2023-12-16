TÃ¼rkiyeâ€™deki bilim insanlarÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼llendirmek iÃ§in dÃ¼zenlenen Ä°lim Yayma Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu. AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶rene CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra, TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Milli EÄŸitim BakanÄ± Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mehmet Fatih KacÄ±r, Ticaret BakanÄ± Ã–mer Bolat, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, Ä°stanbul Valisi Davut GÃ¼l, Ä°lim Yayma VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± Bilal ErdoÄŸan, Ä°lim Yayma Ã–dÃ¼lleri Ã–dÃ¼l Komisyonu BaÅŸkanÄ± Fatih SavaÅŸan, DemirÃ¶ren Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren, DemirÃ¶ren Holding YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Sinan Oktay, DemirÃ¶ren Medya TV Grup BaÅŸkanÄ± Murat YancÄ±, akademi, iÅŸ, siyaset, sanat ve medya dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da davetli yer aldÄ±.

TÃ¶ren â€˜Deryada Bir Damlaâ€™ mapping gÃ¶sterisiyle baÅŸladÄ±. Kuran-Ä± Kerim tilaveti ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶dÃ¼ller verildi. Ä°lim Yayma Ã–dÃ¼lleriâ€™nde; Sosyal Bilimler, MÃ¼hendislik, DoÄŸa ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri, BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼l olmak Ã¼zere 3 farklÄ± kategorilerde Ã¶dÃ¼ller sahiplerini buldu. TÃ¶rende bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibini CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan aÃ§Ä±kladÄ±. BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lâ€™Ã¼n sahibi Prof. Dr. Ä°brahim Akduman, Sosyal Bilimler Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼n sahibi Prof. Dr. Zekeriya KurÅŸun, MÃ¼hendislik, DoÄŸa ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼n sahibi de AtatÃ¼rk Ãœniversitesiâ€™nden Prof. Dr. Ä°lhami GÃ¼lÃ§inâ€™in oldu.

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KUVEYT EMÄ°RÄ°NE TAZÄ°YE MESAJI

Ã–dÃ¼l tÃ¶reninin ardÄ±ndan konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œBugÃ¼n vefat haberini derin bir teessÃ¼rle Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz aziz kardeÅŸim Kuveyt Emiri Åžeyh Nevvafâ€™a Allahâ€™tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeÅŸ Kuveyt halkÄ±na milletim adÄ±na taziyelerimi sunuyorum. Merhum Åžeyh Nevvaf, TÃ¼rkiyeâ€™nin samimi ve gÃ¼venilir bir dostu olarak her zaman hayÄ±rla yad edilecektir. Yeni Kuveyt Emiri kardeÅŸim Åžeyh MeÅŸalâ€™e de Rabbâ€™imden muvaffakiyetler niyaz ediyorum" dedi.

Ä°LÄ°M ERBABIMIZI CANI GÃ–NÃœLDEN TEBRÄ°K EDÄ°YORUM

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œHer iki yÄ±lda bir yapÄ±lan mÃ¼kafat tÃ¶renimizin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼nÃ¼ takdim ettiÄŸimiz ilim erbabÄ±mÄ±zÄ± canÄ± gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum. Bu yÄ±l Ã¶nceki yÄ±llardaki baÅŸlÄ±klara ilave olarak Prof. Dr. Aziz Sancar hocamÄ±za Ä°lim Yayma VakfÄ± 50. YÄ±lÄ±na Ã¶zel bir mÃ¼kafat takdim ediyoruz. Ãœlkemize hizmetleri ve Ã¶zellikle genÃ§lerimizin ufuklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lar iÃ§in Aziz Sancar hocamÄ±za buradan ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶nderiyoruz. Ä°lim Yayma Cemiyetimizin ve daha sonra kurulan vakfÄ±mÄ±zÄ±n serencamÄ± Ã¼lkemizin Ã§ok partili siyasi hayata geÃ§mesiyle filizlenen demokrasi, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve kalkÄ±nma ikliminde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu dÃ¶nemi cemiyetimizin kurucularÄ±ndan olan merhum Sabahattin Zaim hocamÄ±z ÅŸÃ¶yle anlatÄ±yor. 1951 TÃ¼rkiyeâ€™sinin manzarasÄ± ÅŸuydu. BÃ¼tÃ¼n mÃ¼minler inanÃ§lÄ±lar, bir tek cÃ¼mleyle cahil ve fakirdiler. Ne ilim adamÄ±mÄ±z vardÄ±, ne iktisadi gÃ¼cÃ¼mÃ¼z. Ne ÅŸirketimiz, ne radyomuz, ne Ã¶zel okulumuz, ne bilim adamÄ±mÄ±z. Ne tÃ¼ccarÄ±mÄ±z ne derneÄŸimiz ne vakfÄ±mÄ±z vardÄ±. Tamamen teÅŸkilatsÄ±z bir toplumdu. BÃ¼tÃ¼n gayrimÃ¼slimlerin vakÄ±flarÄ±, teÅŸkilatlarÄ± vardÄ±. NiÃ§in? Ã‡Ã¼nkÃ¼ OsmanlÄ± Devletiâ€™nde millet sÄ±rtÄ±nÄ± devlete dayamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°Ã§timai meseleler devlet tarafÄ±ndan organize edilirdi. Devlet arkasÄ±ndan Ã§ekilince millet adeta Ã§Ä±rÄ±lÃ§Ä±plak ortada kaldÄ±. 1950 sonrasÄ±nda kurumlaÅŸmak, cemiyetleÅŸmek baÅŸladÄ±. Ä°lk cemiyetimiz de Ä°lim Yayma Cemiyetiâ€™ydi. Tek parti faÅŸizmi dÃ¶neminde yasaklarÄ±n ve baskÄ±larÄ±n altÄ±nda ezilen milletimiz, demokrat parti iktidarÄ±yla adeta yeniden kendini bulmuÅŸtur. Milletimiz demokrasinin kendisine saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iklimine samimiyetle sahip Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, bugÃ¼ne kadar da aynÄ± hissiyatla safÄ±nÄ± korumuÅŸtur. Bu ilk dÃ¶nemdeki demokrasi ve kalkÄ±nma atÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sonuÃ§larÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ alanlarÄ±ndan biri de eÄŸitimdir. Milletimiz kendi inanÃ§, tarih ve medeniyet ÅŸuurunun mÃ¼hrÃ¼nÃ¼ vurduÄŸu kurumlarÄ± vasÄ±tasÄ±yla evlatlarÄ±na sahip Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lim Yayma Cemiyetimiz de bu uyanÄ±ÅŸÄ±n meyvelerinden biridir. Bu kardeÅŸiniz de bir Ä°lim Yayma meyvesidir" dedi.

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BUGÃœN CEMÄ°YETÄ°MÄ°Z VE VAKFIMIZ Ä°FTÄ°HAR VERÄ°CÄ° BÄ°R MÃœESSESE KONUMUNDADIR

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œHer ne kadar darbe dÃ¶nemlerinin ardÄ±ndan cemiyetin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bir sÃ¼re engellenmiÅŸ olsa da ÅŸartlar dÃ¼zeldiÄŸinde faaliyetler yeniden hÄ±zlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ãœlkemizin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu nitelikli insan gÃ¼cÃ¼nÃ¼ hem maddi hem manevi alanda yetiÅŸtirmek Ã¼zere kurulan cemiyetimizin kuruluÅŸunun 72â€™nci, vakfÄ±mÄ±zÄ±n kuruluÅŸunun 50â€™nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ geride bÄ±raktÄ±k. BugÃ¼n cemiyetimiz ve vakfÄ±mÄ±z, Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±, burslarÄ±, eÄŸitim merkezleri, ÅŸubeleri, Ã¶rgÃ¼n ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±, Ã¼niversitesi ve diÄŸer faaliyetleriyle iftihar verici bir mÃ¼essese konumundadÄ±r. Ãœlkemizin en Ã¶nemli manevi beslenme kaynaklarÄ±ndan imam hatip okullarÄ±nÄ±n kuruluÅŸunda ve yaÅŸatÄ±lmasÄ±nda cemiyetimizin Ã§ok hayati katkÄ±larÄ± olmuÅŸtur. KuruluÅŸundan bu gÃ¼ne, mÃ¼essesimize emeÄŸi geÃ§en herkesten Allah razÄ± olsun diyorum. Rahmetli Sabahattin Zaim hocamÄ±z bilim insanlarÄ±nÄ±n kendilerini en iyi ÅŸekilde nasÄ±l yetiÅŸtirmeleri gerektiÄŸi hususuna epeyce kafa yormuÅŸ bir mÃ¼nevverdi. HocamÄ±za gÃ¶re ilim adamÄ± Ã¶ncelikle belli bir alanda kendini en iyi ÅŸekilde yetiÅŸtirmek mecburiyetindedir. Ancak, bir sahada derinleÅŸmek tek baÅŸÄ±na yeterli deÄŸildir. Yine hocamÄ±zÄ±n ifadesiyle saÄŸ ayaÄŸÄ±nÄ±zÄ± asÄ±l uzmanlÄ±k alanÄ±na koyacak, sol ayaÄŸÄ±nÄ±zla da geniÅŸ bir daire Ã¼zerinde diÄŸer alanlarda dolaÅŸacaksÄ±nÄ±z. BÃ¶ylece uzmanlÄ±k sahanÄ±zla birlikte ufkunuzu da geniÅŸletmiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. Bir alanda saÄŸlam yetiÅŸmenin, diÄŸer alanlardaki bilgileri kolayca kavramayÄ± ve kendinizi sÃ¼rekli geliÅŸtirmeyi kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir gerÃ§ektir. Nitekim bÃ¼yÃ¼klerimiz bilhassa teknik sahadan gelen Ã¶ÄŸrenci ve akademisyenler, eksiklerini kapatmak iÃ§in Milli TÃ¼rk Talebe BirliÄŸi bÃ¼nyesinde bir Sosyal Bilgiler EnstitÃ¼sÃ¼ kurmuÅŸlardÄ±r. Kendi dili yanÄ±nda ikinci, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hatta dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bir dili en iyi ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenmeden iyi bir akademisyen olunamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Sabahattin Zaim hocamÄ±z bu konuda da doÄŸu batÄ± dengesini korumanÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret ediyordu. Hepsinden Ã¶nemlisi hocamÄ±z, asÄ±l ilim payesinin ilim rÃ¼tbeleri bittikten sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyordu. Buna gÃ¶re doktora yapmak, doÃ§ent olmak, profesÃ¶r unvanÄ± almak iÃ§in verilen telaÅŸ geride kaldÄ±ktan sonra yapÄ±lan ilmi Ã§alÄ±ÅŸmalar asÄ±l gayeye matuf olabilecektir" dedi.

ÃœLKEMÄ°Z BU BAKIMDAN MAALESEF EPEYCE KURAK BÄ°R SÃœREÃ‡TEN GEÃ‡MEKTEDÄ°R

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œSahasÄ±nda otorite olmayan, gÃ¼zel eserler yazmayan ve gÃ¼zel halefler yetiÅŸtirmeyen ilim adamÄ± Ã¶mrÃ¼ boÅŸa gideceÄŸi iÃ§in bu dÃ¼nyada vefatÄ±ndan sonra eserleri okunarak ve izi takip edilerek amel defteri aÃ§Ä±k kalamayacaÄŸÄ± iÃ§in de Ã¶teki dÃ¼nyada zarardadÄ±r. GenÃ§lik dÃ¶neminde hata yapmaktan, tenkide uÄŸramaktan korkarak eser vermeyen, kitap yazmayan, konferanslarda birikimini ortaya koymayan ilim adamÄ± daha sonra bunlarÄ± hiÃ§ yapamaz. Sabahattin Zaim hocamÄ±za gÃ¶re zaten izafi, gelip geÃ§ici bir uÄŸraÅŸ olan bilimi deÄŸerli kÄ±lan sÃ¼rekli dÃ¼zeltile dÃ¼zeltile kendini geliÅŸtirmesidir. HocamÄ±z asÄ±l olanÄ±n yaratÄ±cÄ± ile irtibatÄ± kesmeden bunlardan istifade etmek olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. GerÃ§ekten de kainatta sÃ¶ylenmemiÅŸ sÃ¶z olmadÄ±ÄŸÄ±, bu gerÃ§eÄŸi bilen bir ilim adamÄ± telif eser vermekten ve kendisini takip edecek Ã¶ÄŸrenciler yetiÅŸtirmekten asla geri duramaz. Ãœlkemiz bu bakÄ±mdan maalesef epeyce kurak bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§mektedir. Binlerce, on binlerce hocamÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen, kendi alanÄ±nda yeni Ã§Ä±ÄŸÄ±rlar aÃ§ma potansiyeline sahip telif eser sayÄ±mÄ±z bir hayli dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. TercÃ¼me eserler, dÃ¼nyanÄ±n birikimini Ã¼lkemize taÅŸÄ±mak bakÄ±mÄ±ndan elbette Ã¶nemlidir ama bunlar telif eserlerle taÃ§landÄ±rmadÄ±kÃ§a hedeflerimize varmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Ã‡ok daha vahimi, bu sÃ¼recin bizi kendi kavramlarÄ±mÄ±zdan, kendi mefhumlarÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±dÄ±r. Rahmetli Ayhan Songar hocamÄ±z insanlar, mefhumlarla dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r, mefhumlar kelimelerle ifade edilir. Kelimeler deÄŸiÅŸtiÄŸi zaman mefhumlar da deÄŸiÅŸir. Mefhumlar bozulduÄŸu zaman dÃ¼ÅŸÃ¼nce kaybolur ve fikir Ã¼retilemez diyor. Biz kendi kavramlarÄ±mÄ±zÄ± kaybettiÄŸimiz ve yenilerini Ã¼retemediÄŸimiz iÃ§in fikir kuraklÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Ne zamanki ilim insanlarÄ±mÄ±z yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar, verdikleri eserler ve yetiÅŸtirdikleri talebelerle dÃ¼nya Ã§apÄ±nda sÃ¶z sahibi olurlarsa iÅŸte o zaman kendi kavramlarÄ±mÄ±zla konuÅŸma ve dÃ¼ÅŸÃ¼nme imkanÄ± buluruz. Esasen tÃ¼m bunlar hepimizin bildiÄŸi, hepimizin dertlendiÄŸi, hepimizin Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu meselelerdir. Bir ÅŸeyle dertlenmek, onun davasÄ±nÄ± gÃ¼tmenin ilk ÅŸartÄ±dÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™nin ve Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rk ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bÃ¶yle bir davasÄ± vardÄ±r. Bu davayÄ± her fÄ±rsatta gÃ¼ndeme getirmek, yaÅŸatmak, hatÄ±rlatma, hepimizin vazifesidir. Elbette bir gÃ¼n davasÄ±nÄ± gÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z medeniyetin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± en yÃ¼kseÄŸe Ã§Ä±kartacak ilim insanlarÄ±mÄ±zla gurur duyacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nler gelecektir" ifadelerini kullandÄ±.

EVLATLARIMIZI YENÄ° Ä°LETÄ°ÅžÄ°M MECRALARININ SÄ°NSÄ°, YIKICI VE OLUMSUZ ETKÄ°LERÄ°NE KARÅžI KORUMAK ZORUNDAYIZ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œBugÃ¼nkÃ¼ mÃ¼kafat tÃ¶renimizi iÅŸte bu arayÄ±ÅŸÄ±n bir niÅŸanesi, bu sÃ¼recin bir adÄ±mÄ± olarak kabul ediyorum. Bir milletin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmesi ve geleceÄŸine gÃ¼venle bakabilmesi, yetiÅŸtirdiÄŸi nesillerin donanÄ±mÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. BatÄ± Ã¼lkeleri baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde toplumlarÄ±n geleceklerinden duyduklarÄ± endiÅŸenin en Ã¶nemli sebebi yeni nesillerin adeta avuÃ§larÄ±ndan kayÄ±p gittiÄŸini gÃ¶rmeleridir. Biz de kendi evlatlarÄ±mÄ±zÄ± teknolojiyle birlikte hÄ±zla bÃ¼nyemizi saran yeni iletiÅŸim mecralarÄ±nÄ±n sinsi, yÄ±kÄ±cÄ± ve olumsuz etkilerine karÅŸÄ± korumak zorundayÄ±z. Son dÃ¶nemde Ã¶zellikle yabancÄ± sosyal medya platformlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±yla birlikte ahlaki aÃ§Ä±dan ciddi bir erozyon, hatta yozlaÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Yine bu platformlar vasÄ±tasÄ±yla milli bÃ¼nyemizi tahrif ve tahrip eden sapkÄ±n akÄ±mlarÄ±n toplumumuza sirayet etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit oluyoruz. Bunlarla mÃ¼cadele konusunda en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rev Ä°lim Yayma Cemiyeti ve VakfÄ± gibi dava sahibi, dert sahibi, medeniyet ÅŸuuru sahibi mÃ¼esseselerimize dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Tabii bunun iÃ§in Ã¶nce yine Sabahattin Zaim hocamÄ±zdan ilhamla bugÃ¼ne nasÄ±l geldiÄŸimize bir bakmamÄ±z gerekiyor. BilindiÄŸi gibi geÃ§tiÄŸimiz asÄ±rda Ã¼Ã§ Ã¶nemli geliÅŸme insanlarÄ±n hayatlarÄ±nda kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸikliklere yol aÃ§tÄ±. Bunlardan biri otomobildir. Ä°nsanlarÄ±, insanlÄ±ÄŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±karttÄ±. Ä°kincisi televizyondur, insanlarÄ± tekrar eve kapattÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ internettir, insanlarÄ± dijital bir dÃ¼nyaya hapsetti. Halbuki binlerce yÄ±ldan beri toplumlarÄ± ayakta tutan iki Ã¶nemli unsur vardÄ±r. Birincisi insan yetiÅŸtirmektir, ikincisi ise Ã¼retimdir. Ä°nsan ailede yetiÅŸir. Ãœretim ise iktisadi iÅŸletmede yapÄ±lÄ±r. EÄŸer ailede gÃ¼zel insan yetiÅŸtirilirse iÅŸletmede de helal rÄ±zÄ±k Ã¼retimi olur. Helal rÄ±zÄ±k da insanlarÄ± refaha kavuÅŸturur. Saadeti ailesinde, refahÄ± da iÅŸletmesinde aramayan toplumlar, bozulmaya ve nihayetinde yÄ±kÄ±lÄ±p gitmeye mahkumdur" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ÃœLKEMÄ°ZÄ° ÃœÃ‡ Ã‡EYREK ASIRDIR Ä°Ã‡Ä°NDE Ã‡IRPINDIÄžI BÄ°R BATAKLIKTAN Ã‡IKARMAYI DA BAÅžARDIK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œDÃ¼nyada ve Ã¼lkemizde aile kurumuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara iÅŸte bu gÃ¶zle de bakmalÄ±yÄ±z. HayÄ±rlÄ± insan yerine nefsinin ve hÄ±rsÄ±nÄ±n kÃ¶lesi bireyler yetiÅŸtiren bir yapÄ±dan helal rÄ±zÄ±k ve onun getirdiÄŸi refah Ã§Ä±kmaz. Malumunuz eskiden Ã§ocuklara biz de yaÅŸadÄ±k; ilmihal, yani hayatÄ±n iÃ§inde nasÄ±l davranmamÄ±z gerektiÄŸini anlatan kurallar Ã¶ÄŸretilirdi. Bir kiÅŸi sabah nasÄ±l kalkacak, yemeÄŸe nasÄ±l oturacak, nasÄ±l giyinecek, sokaÄŸa nasÄ±l Ã§Ä±kacak, bÃ¼yÃ¼klerine ve kÃ¼Ã§Ã¼klerine nasÄ±l davranacak, iÅŸ ve ev hayatÄ±nda nasÄ±l hareket edecek, velhasÄ±l nasÄ±l yaÅŸayacak, bunun Ã§erÃ§evesi zihnine ve gÃ¶nlÃ¼ne nakÅŸedilirdi. Bu terbiye eÄŸitimini veren sosyal ve kurumsal yapÄ± 1. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± ile birlikte yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uzunca bir sÃ¼re tabiri yerindeyse pusulasÄ±z kaldÄ±k. Sadece biz deÄŸil sÃ¶mÃ¼rgeci emperyalistlerin haricindeki dÃ¼nyanÄ±n tamamÄ±, benzer bir savrulmaya maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±. Her ne kadar 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ±nda Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda pek Ã§ok baÄŸÄ±msÄ±z devlet ortaya Ã§Ä±ktÄ±ysa da, bunlarÄ±n kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerÃ§ekte durumun hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Cetvelle sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§izdikleri Ã§ok nÃ¼fusa ve az topraÄŸa, ya da tam tersi bÃ¼yÃ¼k topraÄŸa ve az nÃ¼fusa sahip devletleri yÃ¶rÃ¼ngelerinde tutanlar bunun iÃ§in terÃ¶rden darbeye kadar her tÃ¼rlÃ¼ yolu denemiÅŸlerdir. 1947â€™deki Filistinâ€™i dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ve ÅŸu andaki Filistinâ€™i dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Nereden, nereye. NasÄ±l sÃ¶mÃ¼rdÃ¼lerâ€¦ DÃ¼nya siyonizmi Filistinâ€™de yaÅŸananlarÄ± nasÄ±l bu mahkumiyeti, bu sÄ±nÄ±rlarÄ± belirlediyseler, ÅŸu an itibarÄ±yla bunu daha da ileri gÃ¶tÃ¼rmenin gayreti iÃ§erisindeler. TÃ¼rkiyeâ€™nin de bu senaryodan payÄ±na dÃ¼ÅŸeni aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimse inkar edemez. Ãœlkemizdeki darbeleri, 'Bizim Ã§ocuklar baÅŸardÄ±' cÃ¼mlesiyle kendi yÃ¶neticilerine bildirenlerin iÅŸaret ettiÄŸi gerÃ§ek iÅŸte budur. En son Ã¶rneklerini sosyal kaos boyutuyla Gezi olaylarÄ±nda, silahlÄ± kalkÄ±ÅŸma boyutuyla 15 Temmuz ihanetinde, ekonomik tuzak boyutuyla 2018â€™den beri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼reÃ§lerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu hayasÄ±z akÄ±nÄ± Allahâ€™a hamd olsun gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼zÃ¼ siper ederek durdurduk. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bedeller Ã¶dedik ama Ã¼lkemizi Ã¼Ã§ Ã§eyrek asÄ±rdÄ±r iÃ§inde Ã§Ä±rpÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir bataklÄ±ktan Ã§Ä±karmayÄ± da baÅŸardÄ±k" dedi.

DÃœNYA SÄ°YONÄ°STLERÄ° HAZIR BEKLÄ°YOR; ONLARA BU FIRSATI VEREMEYÄ°Z

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, â€œTÃ¼rkiye artÄ±k 20 yÄ±l, 40 yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶re, demokrasisiyle, gÃ¼venliÄŸiyle, ekonomisiyle, savunmasÄ±yla, diplomasisiyle Ã§ok daha hÃ¼rdÃ¼r, geleceÄŸine Ã§ok daha gÃ¼venle bakabilmektedir. Biz, siyasi, askeri ve ekonomik olarak gÃ¼Ã§lendikÃ§e umutlarÄ±nÄ± bize baÄŸlamÄ±ÅŸ olan dost ve kardeÅŸlerimizin Ã¶zgÃ¼venleri de arttÄ±. ArtÄ±k hem Ä°slam aleminde hem TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda geÃ§miÅŸe gÃ¶re Ã§ok daha farklÄ±, Ã§ok daha olumlu, Ã§ok daha cesur bir hava vardÄ±r. KarabaÄŸâ€™Ä±n iÅŸgalden kurtuluÅŸu bu havayÄ± daha da gÃ¼Ã§lendirmiÅŸtir. Zalim Ä°srail yÃ¶netiminin BatÄ± devletlerinden aldÄ±ÄŸÄ± destekle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Gazzeâ€™deki katliamlarÄ±n, KudÃ¼sâ€™teki mÃ¼tecaviz eylemlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§eceÄŸimiz gÃ¼nler de endiÅŸe etmeyin, Allahâ€™Ä±n izniyle yakÄ±ndÄ±r. YakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu ivmeyi sÃ¼rdÃ¼rebilmemiz iÃ§in, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± medeniyetimize, tarihimize ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze uygun ÅŸekilde yetiÅŸtirme meselesini Ã¶nceliklerimizin en baÅŸÄ±na koymak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde sonumuz nesillerinin kesilme tehdidi karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§aresiz kalan BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler gibi olur. Bunun yolu da eÄŸitim vasÄ±tasÄ±yla Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n maddi ve manevi beslenme kaynaklarÄ±nÄ± millileÅŸtirmekten geÃ§iyor. Devletin gÃ¶revi bu sÃ¼recin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak, kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve teÅŸvik edici rol oynamaktÄ±r. AsÄ±l iÅŸi yapacak olan ilim insanlarÄ±mÄ±zdÄ±r, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±r, ailenin ta kendisidir. Ä°lim Yayma Cemiyetimizden ve aynÄ± kulvarda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten gÃ¶nÃ¼llÃ¼ teÅŸekkÃ¼llerimizden artÄ±k Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde sahaya girmelerini bekliyoruz. UnutmayÄ±n, sizin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her boÅŸluÄŸu doldurmak iÃ§in emperyalist beslemesi nice marjinal yapÄ±lar hazÄ±r bekliyor. DÃ¼nya Siyonistleri hazÄ±r bekliyor. Onlara bu fÄ±rsatÄ± veremeyiz. Hep birlikte daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸarak, evlatlarÄ±mÄ±za, milletimize, kardeÅŸlerimize, dostlarÄ±mÄ±za, Ã¼mmete olan sorumluluklarÄ±mÄ±zÄ± yerine getirmeye mecburuz" diye konuÅŸtu.

Ã–DÃœLLER SAHÄ°PLERÄ°NÄ° BULDU

Ä°lim Yayma VakfÄ±â€™nÄ±n 50. yÄ±lÄ± nedeniyle bu yÄ±l ilk kez Ä°lim Yayma VakfÄ± 50. YÄ±l Ã–zel Ã–dÃ¼lÃ¼ de verildi. Ã–zel Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibi Nobel Ã–dÃ¼llÃ¼ bilim insanÄ± Aziz Sancar oldu. Ã–dÃ¼lÃ¼ Sancar adÄ±na TÃœBÄ°TAK BaÅŸkanÄ± Hasan Mandalâ€™a Bilal ErdoÄŸan takdim etti.

Sosyal Bilimler Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼n kazananÄ±nÄ± ise Milli EÄŸitim BakanÄ± Yusuf Tekin aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–dÃ¼lÃ¼n sahibi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± alanÄ± akademide kurumsallaÅŸtÄ±rmasÄ±ndan dolayÄ± Fatih Sultan Mehmet VakÄ±f Ãœniversitesiâ€™nden Prof. Dr. Zekeriya KurÅŸunâ€™un oldu.

MÃ¼hendislik, DoÄŸa ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ã–dÃ¼lÃ¼â€™nÃ¼n kazananÄ±nÄ± da TBMM BaÅŸkanÄ± Numan KurtulmuÅŸ aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–dÃ¼lÃ¼n sahibi bazÄ± doÄŸal bileÅŸenlerin antioksidan aktivitelerini etki mekanizmalarÄ±yla beraber ortaya koyan, bu bileÅŸenlerin gÄ±dalarÄ±n Ã¼retim aÅŸamasÄ±nda kullanÄ±lan ve birÃ§ok yan etkileri bulunan sentetik antioksidanlardan daha etkili ve gÃ¼venli olduklarÄ±nÄ± ispatlayan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Erzurum AtatÃ¼rk Ãœniversitesiâ€™nde sÃ¼rdÃ¼ren Prof. Dr. Ä°lhami GÃ¼lÃ§inâ€™in oldu.

BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lâ€™Ã¼n sahibini de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan aÃ§Ä±kladÄ±. BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lâ€™Ã¼ meme kanseri erken teÅŸhisiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesiâ€™nden Prof. Dr. Ä°brahim Akduman aldÄ±.(DHA