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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

27.03.2025 - 21:52Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sizlerin vasıtasıyla temsil ettiğiniz cemaatlerin bütün mensuplarına selamlarımı iletiyorum. Türkiye olarak çok farklı kimlik ve kültürü asılardır beraber yaşatma tecrübesine sahibiz. Aynı vatan toplarının üzerinde aynı gök kubbenin altında müslümanlar, hristiyanlar ve Museviler bir arada yaşadı. Nefret söylemlerinin arttığı ve fanatizmin arttığı bu dönemde daha çok bu yönümüzü kuvvetlendirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla her sene tekrarladığımız şu birlikteliğimizin çok önemli olduğunu her seferinde vurguluyorum. Tüm vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü her alanda geliştirmeye çalıştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz. Somalili kardeşlerimizin kalkınmasına büyük önem veriyoruz. Terörün her türlüsünden çok çekmiş, bedel ödemiş bir millet olarak Somali halkının yanındayız. Türkiye olarak Somali'nin birliği ve dirliği için bölgesinde bir istikrar abidesi olması için kararlılıkla devam edeceğiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

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