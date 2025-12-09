Çorum'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.12.2025 - 21:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum'un Alaca ilçesi ile Yozgat karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yozgat-Alaca karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet H. idaresindeki 33 AGS 784 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak bulunan tarlaya devrildi. Tırın kabin kısmı asılı kaldı. Ahmet G. ise yönetimindeki 07 K 0978 plakalı Hyundai marka otomobili emniyet şeridinde durdurarak yaralanan tır sürücüsüne müdahale etmek istedi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Müslüm K. idaresindeki 19 ADD 650 plakalı Citroen marka hafif ticari araç önce orta refüje, ardından emniyet şeridinde duran 07 K 0978 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan Mehmet H., ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Müslüm K. ile araçta yolcu olarak bulunan Leyla K. ve İbrahim Halil K. de sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

