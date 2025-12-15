Çorum'da bir ilk! Yeni uygulama Osmancık'ta resmen başladı

Haberin Devamı

Sıcak asfalt seriminin ilk denemesi kapalı havuz bölgesinde gerçekleştirildi. Bu denemenin ardından Gürleyik Mahallesi’nde Gülşen Hatun Sokak ve Cemal Ertuğrul Sokak’ta sıcak asfalt serim çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarda yolun altyapı durumu dikkate alınarak kaliteli, dayanıklı ve homojen bir ıslak asfalt serimi gerçekleştirildiği duyuruldu.

Mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, uzun yıllardır yaşanan toz, çamur ve yol bozukluğu sorunlarının artık geride kalacağını ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlçemize söz verdiğimiz gibi Osmancık için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Üretken Belediyecilik anlayışımız doğrultusunda artık kendi sıcak asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Başka yerlere bağımlı kalmadan, daha uygun maliyetle ve çok daha hızlı şekilde hizmet üretmenin gururunu yaşıyoruz. Amacımız; vatandaşlarımızın yağmurdan, çamurdan ve tozdan kurtulmasını sağlamak, Osmancık’ta daha modern ve konforlu yollar oluşturmaktır.”

Başkan Gelgör, önümüzdeki süreçte ilçedeki tüm mahallelerde planlı ve programlı bir şekilde sıcak asfalt serim çalışmalarının devam edeceğini de vurguladı. Osmancık Belediyesi’nin bu yatırımı, hem belediye bütçesine katkı sağlaması hem de hizmet kalitesini artırması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.