GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇocuğunu almaya gitti, eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından vurularak ağır yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Çocuğunu almaya gitti, eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından vurularak ağır yaralandı

Çocuğunu almaya gitti, eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından vurularak ağır yaralandı

08.03.2026 - 01:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Çocuğunu almaya gitti, eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından vurularak ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta boşandığı eşinden çocuğunu almaya giden Ali Y. (38) eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Y. (38), boşandığı eşi Şerife U.'nun evine giderek çocuğunu almak istedi. Bu sırada yaşanan tartışmada kadının birlikte yaşadığı İsa S. (38), Ali Y.'yi tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ali Y..'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

İsa S., polise teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vurulan Ali Y.‘nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncel Haberler

Hatay’da müstakil ev alevlere teslim oldu
#Gündem

Hatay’da müstakil ev alevlere teslim oldu

Çocuğunu almaya gitti, eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından vurularak ağır yaralandı
#Gündem

Çocuğunu almaya gitti, eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından vurularak ağır yaralandı

Kızıltepe’de sağanak yolları göle çevirdi
#Gündem

Kızıltepe’de sağanak yolları göle çevirdi