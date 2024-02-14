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Cemre Demirel’in sevgilisi Nilsu kimdir? Cemre Demirel olayı nedir, Cemre Demirel kimdir?

Cemre Demirel sevgilisi Nilsu kimdir, Cemre Demirel olayı nedir? Sosyal medyada yayınlar açarak adından söz ettiren Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu’ya şiddet uyguladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki, Nilsu kimdir kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

14.02.2024 - 17:17 |
Cemre Demirel’in sevgilisi Nilsu kimdir? Cemre Demirel olayı nedir, Cemre Demirel kimdir?

Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu kimdir? Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu nereli ve kaç yaşındadır? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.  Demirel'in sevgilisi şiddet gördüğünü söyledi ve mesajını ifşa etti.

Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu kimdir?

Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu, Diyarbakırlı'dır. Bilgi Üniversitesinde okumaktadır. Sosyal medya yayıncısı Cemre Demirel'in sevgilisi olan Nlilsu, Demirel'den şiddet gördüğünü söylemiştir. 

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Cemre Demirel olayı nedir?

Cemre Demirel'in yayınlarında gördüğümüz sevgilisi Nilsu, fenomenden şiddet gördüğünü iddia etti. Nilsu, sosyal medya paylaşımında "Soranlar için ayrılma sebebimiz" diyerek moraran yüzünün fotoğrafını paylaştı.

Daha sonra da Cemre Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir mesajı yayınladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nilsu, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

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