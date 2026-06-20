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Çekmeköy'de otomobil ağaçlık alana uçtu!

20.06.2026 - 09:24Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Çekmeköy'de otomobil ağaçlık alana uçtu!

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bariyerleri aşan bir otomobil, ağaçlık alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ömerli-Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 Çekmeköyde otomobil ağaçlık alana uçtu

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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