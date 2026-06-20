Çekmeköy'de otomobil ağaçlık alana uçtu!
20.06.2026 - 09:24Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bariyerleri aşan bir otomobil, ağaçlık alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Ömerli-Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.