Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan öğrenci yaralandı

10.01.2026 - 01:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkâri’de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kız öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi’nde meydana geldi. GSB Hakkâri Yurt Müdürlüğü binası önünden geçen kız öğrencinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin altında kalan F.K. isimli kız öğrenci, arkadaşları tarafından kar altından çıkartılan hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan öğrenci acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

