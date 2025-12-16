Çatalzeytin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Epçeler köyü Kılavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli cami imam hatibi Cemal A. (63) idaresindeki kamyonet ile Paşalı Köyü Cami İmam Hatibi Mehmet Mehmet Ali M. (47) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali M. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Keziban M. (42) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı çift, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.