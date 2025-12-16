GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇatalzeytin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Çatalzeytin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çatalzeytin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

16.12.2025 - 19:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Çatalzeytin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Epçeler köyü Kılavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli cami imam hatibi Cemal A. (63) idaresindeki kamyonet ile Paşalı Köyü Cami İmam Hatibi Mehmet Mehmet Ali M. (47) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali M. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Keziban M. (42) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı çift, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Erkeklerin hobisini gelir kapısına çevirdi! Üniversite öğrencisinden masraflarına 'kiralık' katkısı
#Gündem

Erkeklerin hobisini gelir kapısına çevirdi! Üniversite öğrencisinden masraflarına 'kiralık' katkısı

Çatalzeytin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
#Gündem

Çatalzeytin’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te kar yağışı etkili oldu Pervari'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı
#Gündem

Siirt’te kar yağışı etkili oldu Pervari'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı