Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Çankırı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor. Çankırı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Çankırı'da etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda Bayramören ve Çerkeş ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda, 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca Bayramören ve Çerkeş ilçelerinde kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Korgun ilçesinde ise taşımalı eğitime 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün ara verildiği bildirildi.

